Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni sezon hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Trabzonspor’da yönetim transfer çalışmalarına devam ediyor. Kampa giden ve Rıza Çalımbay ile transfer zirvesi gerçekleştiren başkan Muharrem Usta, “acil ihtiyaç” olarak görülen sol bek konusunda listesi zenginleştirdi. Rıza Çalımbay, Mas’ın ayrılığının ardından o bölgeye Antalyaspor’dan eski öğrencisi olan Sakıb Aytaç’ı istemişti. Ve sol bek listesine scout ekibi ve menajerlerin önerisiyle yeni isimler eklendi. Hem yerli hem de yabancı. Karadeniz ekibinin gündemine Danimarka Süper Ligi ekiplerinden Midtjylland forması giyen Çekya Millî Takımı’nda da oynayan Filip Novak ile Teleset Mobilya Akhisar’dan Ömer Bayram geldi. Sakıb Aytaç’ın da Ömer Bayram’ın da kulüplerin anlaşması halinde Trabzonspor formasını giymeye çok sıcak baktıkları öğrenildi. Çalımbay, yeni transferin bir an önce takıma katılmasını isterken yönetimin de ekonomik şartları dikkate alarak sıkı pazarlıklar içerisinde olduğu kaydedildi. Bu arada Rıza Hoca’nın başkan Muharrem Usta ile yaptığı değerlendirmede, oyuncuların kamptaki hırslı ve istekli hallerinden memnun olduğu, bunun ligin ikinci yarısında sonuçlara pozitif yansıyacağını belirttiği öğrenildi.