Yeni sezon hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Trabzonspor’da yönetim transfer çalışmalarına devam ediyor. Kampa giden ve Rıza Çalımbay ile transfer zirvesi gerçekleştiren başkan Muharrem Usta, “acil ihtiyaç” olarak görülen sol bek konusunda listesi zenginleştirdi. Rıza Çalımbay, Mas’ın ayrılığının ardından o bölgeye Antalyaspor’dan eski öğrencisi olan Sakıb Aytaç’ı istemişti. Ve sol bek listesine scout ekibi ve menajerlerin önerisiyle yeni isimler eklendi. Hem yerli hem de yabancı. Karadeniz ekibinin gündemine Danimarka Süper Ligi ekiplerinden Midtjylland forması giyen Çekya Millî Takımı’nda da oynayan Filip Novak ile Teleset Mobilya Akhisar’dan Ömer Bayram geldi. Sakıb Aytaç’ın da Ömer Bayram’ın da kulüplerin anlaşması halinde Trabzonspor formasını giymeye çok sıcak baktıkları öğrenildi. Çalımbay, yeni transferin bir an önce takıma katılmasını isterken yönetimin de ekonomik şartları dikkate alarak sıkı pazarlıklar içerisinde olduğu kaydedildi. Bu arada Rıza Hoca’nın başkan Muharrem Usta ile yaptığı değerlendirmede, oyuncuların kamptaki hırslı ve istekli hallerinden memnun olduğu, bunun ligin ikinci yarısında sonuçlara pozitif yansıyacağını belirttiği öğrenildi.
Trabzon’a yeni adaylar
10.01.2018 - 06:09 | Son Güncelleme: 10.01.2018 - 06:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Giden Mas’ın yerine takviye yapacak olan bordo-mavili yönetim, Novak ile Ömer Bayram’ı da gündemine aldı
Etiketler : trabzonspor,
535012 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/535012.aspx
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PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
17
11
3
3
31
18
13
36
2
Galatasaray
17
11
2
4
37
22
15
35
3
Fenerbahçe
17
9
6
2
34
20
14
33
4
Beşiktaş
17
8
6
3
29
16
13
30
5
Kayserispor
17
8
6
3
25
18
7
30
6
Göztepe
17
9
3
5
30
26
4
30
7
Trabzonspor
17
8
5
4
33
28
5
29
8
Sivasspor
17
8
2
7
23
27
-4
26
9
Bursaspor
17
7
4
6
28
19
9
25
10
Malatyaspor
17
6
4
7
21
24
-3
22
11
Kasımpaşa
17
5
4
8
25
31
-6
19
12
Akhisarspor
17
5
4
8
22
30
-8
19
13
Aytemiz Alanyaspor
17
5
3
9
28
33
-5
18
14
Osmanlıspor
17
5
2
10
26
34
-8
17
15
Antalyaspor
17
4
5
8
19
31
-12
17
16
Konyaspor
17
4
3
10
16
23
-7
15
17
Gençlerbirliği
17
3
5
9
20
32
-12
14
18
Karabükspor
17
2
3
12
14
29
-15
9
18. Hafta Maçları
20.1.2018
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Gençlerbirliği
20.1.2018
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Evkur Yeni Malatyaspor
20.1.2018
Fenerbahçe - Göztepe
21.1.2018
Demir Grup Sivasspor - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
21.1.2018
Kasımpaşa - Alanyaspor
21.1.2018
Atiker Konyaspor - Trabzonspor
21.1.2018
Bursaspor - Medipol Başakşehir Fk
21.1.2018
Antalyaspor - Beşiktaş
22.1.2018
Kayserispor - Galatasaray
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ankaragücü
17
10
4
3
26
14
12
34
2
Ümraniyespor
17
9
5
3
26
17
9
32
3
Ç. Rizespor
17
9
4
4
35
24
11
31
4
Giresunspor
17
8
6
3
25
15
10
30
5
Adanaspor
17
7
5
5
20
23
-3
26
6
Boluspor
17
7
3
7
21
17
4
24
7
Erzurumspor
17
6
6
5
20
20
0
24
8
Balıkesirspor
17
7
5
5
32
28
4
23
9
Elazığspor
17
6
5
6
24
22
2
23
10
İstanbulspor
17
6
5
6
18
17
1
23
11
Gazişehir G.Ant
17
4
8
5
19
15
4
20
12
Altınordu
17
5
5
7
24
25
-1
20
13
Adana Demirspor
17
5
5
7
23
26
-3
20
14
Samsunspor
17
4
7
6
16
22
-6
19
15
Eskişehirspor
17
5
6
6
33
29
4
18
16
Denizlispor
17
3
5
9
16
27
-11
14
17
Grandmedical Manisaspor
17
6
2
9
21
27
-6
11
18
Gaziantepspor
17
1
4
12
7
38
-31
4