Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya’da önce Atletico Madrid sonra da Barcelona formalarıyla Türk futbolunu başarılı bir şekilde temsil eden Arda Turan, İstanbul’a dönmeye hazırlanıyor. Bu transferi bitirmek için iki gün boyunca İspanya’da Katalan kulübü ve oyuncuyla görüşmeler yapan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ “Ondaki hırsı ve yeniden zirveye çıkma isteğini gördüm” dedi. Arda, çok heyecanlı olduğunu söylerken Gümüşdağ’a “Daha bitmediğimi göstereceğim” ifadelerini kullandı. Transfer görüşmelerinin perde arkasını anlatan Gümüşdağ, “Geçtiğimiz pazar günü kulüp avukatımızı İspanya’ya gönderdik. İlk görüşmeler olumlu geçince İspanya’ya geldik” dedi.

Yönetici arkadaşlarının kulüp ve oyuncunun menajeriyle görüştüğü zamanlarda kendisinin Arda ile vakit geçirdiğini söyleyen Göksel Gümüşdağ “Kısaca söyleyebilirim ki, Arda’nın arzulu ve hırslı, bize karşı çok istekli olması, kulübün oyuncuyu bize vermeye sıcak bakması, bizim için büyük bir maliyet olmasına rağmen, özellikle iki büyük sponsorumuzun bu transferin gerçekleşebilmesi için yapmaya hazır olduğu büyük fedakârlıklar sebebiyle prensipte olumlu bir izlenimle geri dönüyorum. Birçok konuda anlaşmış olmamıza rağmen fiiliyatta hâlâ atılması gereken birkaç adım var. Umut ediyorum ki arkadaşlarımız olumlu bir sonuçla dönecek” dedi.