Burhan Can Terzi

Brezilya’da doğdu, bir dönem Fenerbahçeli oldu, Premier Lig’de Arsenal gibi bir devde oynadı ve şu anda TFF 1.Lig ekibi Boluspor’da. Sarı-lacivertli forma altında solu kapatmasıyla bilinen Türk insanının duyarlılığını gösterip 15 Temmuz yürüyüşlerinde Türk bayrağı ile sokaklarda boy gösteren bir isimden bahsediyoruz. O kişilik Andre Santos. Brezilyalı oyuncuyla dünü bugünü ve yarınlara dair hedefleri konuştuk... Sohbetimize buyurun!



Bolu’da olmaktan mutlu musun?

Boluspor’u seviyorum ve burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Hem yöneticilerimiz hem de takım arkadaşlarım beni seviyor ve saygı gösteriyor. Ben de bunun tadını çıkartmaya çalışıyorum.



Boluspor ile ilgili hayalleri var mı?

Kulübün Süper Lig’e çıkması için elimden geleni yapıyorum ve bunu başarabilirsek çok mutlu olurum. Konsantre olduğum tek şey Boluspor formasıyla yeniden Süper Lig’de yer alabilmek.



Eski takımın F.Bahçe sol bek arıyor ve taraftarın gözü seni arıyor...

Ne dersin?

Fenerbahçe taraftarı Roberto Carlos’tan bu yana çok iyi sol beklere alışkın. Geldiğimde beni tanımıyorlardı ama iyi bir izlenim bıraktım ki hala sosyal medyadan sevgi mesajları alıyorum. Belki sorun şu andaki oyuncuların yetersiz olması değil eski oyuncuların çok üst düzey olmasıdır.



Hasan Ali de İsmail de millî takım oyuncusu olmasına rağmen hâlâ sol bek bakılması doğru mu?

Millî takımın iki sol bekinin üstüne hala bir sol bek arayışı varsa bunun sebebi oyuncuların yeterli görülmemesidir. Ama yine de Fenerbahçe formasını giyen her oyuncu kalitelidir. Sadece onlar değil takım genel olarak kötü bir dönemden geçmişti, onların performansını değerlendirirken bunu da göz önünde bulundurmak gerek.



G.Saray da sol bek arıyor ve gündemdeki isim 36 yaşındaki Evra. Başarılı olur mu?

Bazı futbolcular yaşına bakılmaksızın 40 yaşına kadar oynayabilir. Evra bunlara bir örnek. Ze Roberto geçtiğimiz günlerde 42 yaşında futbol hayatını noktaladı. Bence Galatasaray’ı kaldırabilecek bir oyuncu.



Fenerbahçe Brezilyalı Giuliano’nun golleriyle şampiyonluk yarışına tutundu. Vatandaşın için neler söylersin?

Gerçekten çok iyi bir futbolcu ve iyi bir form grafiği yakaladı. Dünya Kupası’nda oynama ihtimali de var. Hiç yerinde durmayan ve oyunun seyrini her an değiştirebilecek biri.



F.Bahçe’de oynarken kadroda çok Brezilyalı vardı? Avantajları neler?

Ben, Bilica, Alex, Cristian ve uzun süre Brezilya’da oynamış olan Lugano... Elbette bir pozitif enerjiden bahsedebiliriz ama 11’deki oyuncuların aynı dili konuşması adaptasyon sorununu da ortadan kaldırıyor. Bu sahada olduğumuzda oyuna da olumlu bir şekilde yansıyordu. Ayrıca Brezilyalıların yanı sıra Volkan, Emre ve Gökhan gibi mükemmel Türk futbolculara da sahiptik. O dönem kariyerlerinin en iyi dönemlerini geçiriyorlardı.



2011 şampiyonluğunda Gaziantepspor’a son saniyelerde attığın gol için neler söylersin?

Attığım en güzel gol değildi ama kesinlikle en anlamlı gollerimden biriydi. Her şeyi unuturum ama o anki coşkumu ve sevincimi unutmam mümkün değil.



3 Temmuz ve ayrılık sürecinle ilgili düşüncelerin?

3 Temmuz bizim için zor bir dönemdi. Şampiyonluğumuz gölgelendi ve Şampiyonlar Ligi’ne gidemedik. Şike yapıldığı iddialarına kesinlikle inanmıyorum. Çocukluğumdan beri Şampiyonlar Ligi’nde oynama hayalim vardı ve Arsenal ile bu hayalimi gerçekleştirdim ama Fenerbahçe bu süreci yaşamasa asla ayrılmazdım. Pişman mıyım? Bu benle alakalı bir şey değil tamamen o süreçle ilgili. Fenerbahçe’de çok mutluydum ve eğer bütün bunlar yaşanmasaydı belki hâlâ Fenerbahçe’de oynuyordum.



Aykut Kocaman, Alex’le problem yaşadı. Şimdi de Ozan Tufan ile problem yaşıyor. Kocaman sert bir hoca mı?

Benim Aykut Hoca ile ilgili söyleyeceğim her şey olumlu olur çünkü bana birçok şans verdi ve ondan çok şey öğrendim. Alex ile yaşadığı sorun belki de yaşanması gereken bir problemdi. Bazen hoca futbolcuları, futbolcular da hocayı beğenmez. Herkes herkesi beğenecek ya da sevecek diye bir kural yok. O gün öyle bir sorun yaşanmıştı, bugün Ozan ile ilgili problem yaşanıyor. Kocaman böyle bir karar verdiyse saygı duymak gerek çünkü gerçekten de son derece bilgili, saygıdeğer bir isim ve her zaman takımının menfaatlerini ön planda tutuyor. Ozan’ı ya da bir başkasını oynatmıyorsa bunun sebebi bu oyuncuları sevmemesi değil takıma olan katkılarıdır.



15 Temmuz’dan sonra Türk bayrağıyla dışarı çıkmıştın. O anki hislerin nelerdi?

Bu ülkede uzun zaman oynadım ve kendimi bir Türk’ten daha farklı hissetmiyorum. O an bir sorumluluk hissettim ve Türk halkına destek olmak istedim. Bu ülke bunları hak etmiyor.



Premier Lig’e giden Cenk Tosun için neler söylersin?

Öncelikle Cenk’i tebrik ediyorum. Premier Lig’de yer almayı sonuna kadar hak etti. Orada futbol burada olduğundan daha sert. Cenk’e tavsiyem güçlenip bu sertliğe ayak uydurması.

SANTOS’LA KISA KISA...

Birlikte oynadığı en iyi oyuncu: RONALDO

Şu an Türkiye’deki en iyi futbolcu: RYAN BABEL

Türkiye’deki Brezilyalılardan en beğendiği isim: TALISCA

Şampiyonlukla ilgili öngörü: 5-6 takım yarışta ama umarım F.BAHÇE olur.