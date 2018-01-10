Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, Antalya kampında basın toplantısı düzenledi. İkinci yarıya büyük bir ciddiyetle hazırlandıklarını söyleyen Soldado “İki kulvarda mücadelemizi sürdüreceğiz. Hem kupada hem de ligde hedefimiz en iyi noktaya ulaşabilmek. Şampiyon olmak istiyoruz” diye konuştu. İlk yarıda fazla süre alamadığını anlatan Soldado “Kişisel performansımdan memnun değilim. Daha iyisini yapabilirim” ifadelerini kullandı.



Katkı yapmaya geldim

Artık adaptasyon sürecini atlattığını söyleyen Soldado, “Buraya oynamaya, takıma katkı yapmaya geldim. İlk yarının son haftalarında iyi bir çıkış yakaladıklarını hatırlatan İspanyol golcü, “İkinci yarıda 51 puanın en az 40’ını almayı hedefliyoruz. Bunu başarırsak şampiyon olabiliriz. Umarım bu duyguyu yaşarız. Unutulmaz anlar oluyor. İnsanların aklında güzel izler bırakmış oluyorsunuz. Bana göre en güzel duygu şampiyonluk” dedi.

BİR DE TRAFİK OLMASA…

İstanbul’a çok alıştığını söyleyen Roberto Soldado “Güzel bir hayat yaşadığımızı düşünüyorum. Büyük ve güzel bir şehirdeyiz. Buradaki balık ve et yemekleri İspanyol yemeklerine benziyor. İstanbul’da tek kötü şey trafik” sözlerini kullandı.