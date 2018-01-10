Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad TAMER

Dünya futbolunun iki süper yıldızı Beşiktaşlı Pepe ile Antalyasporlu Samuel Eto’o, Antalya’da düzenlenen Pro-Lisans Antrenör Gelişim Semineri’nde çarpıcı açıklamalar yaptı. İlerlemiş yaşına rağmen Antalyaspor’da gösterdiği performansla büyük takdir toplayan Eto’o, “Türk futbolcusu daha çok sorumluluk almalı” dedi. Türk oyuncuların kapasitelerine tam olarak güvenmediğini belirten Eto’o “Türk futbolunda büyük teknik direktörler var. Altyapı var. Türk oyuncular kapasitelerine tam olarak güvenmiyor. Tüm futbolcular bu söylediklerimi eleştiri olarak görmemeli. Türklerin farklı sorumlulukları var. Yerli oyuncular daha büyük sorumluluk almalı. Futbolu büyütmeli. Rahatlıklarını biraz bırakmaları lazım. 3 senedir buradayım, 36 yaşındayım ama her sezon en az 20 gol atmayı düşünüyorum. Ben çoğu zaman koşuyorum ama Türk futbolcular benim 800 metre arkamda” diye konuştu.



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Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi performansından övgüyle söz eden Samuel Eto’o “Beşiktaş, Avrupa’da Türk futbolunu temsil ediyor ve Türk futbolunu, kültürünü satıyor. Aslında Beşiktaş bunu çok iyi başarıyor. Ne kadar yabancı oyuncu da olsa takımda yurt dışında Türk Takımı olarak mücadele ediyor. Türk futbolu hiçbir lige benzememeli, kendi öz kimliğini oluşturmalı. İnanılmaz lige sahipsiniz, inanılmaz kariyerli futbolcular Türkiye’ye geliyor. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde en iyi takımlardan biri olarak Türk futbolunu çok güzel pazarlıyor” ifadelerini kullandı. Çalıştığı takımlarda önemli tecrübeler elde ettiğini söyleyen Kamerunlu oyuncu, “Türkiye’de teknik adam olarak çalışmak ister misin ?” sorusuna “Neden olmasın. Türkiye çok güzel ülke ama daha çok çalışmam gerekiyor. Ekolu bilmem gerekiyor. Olursa neden Türkiye olmasın” diye cevap verdi.