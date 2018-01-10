Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik İstanbul

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ile Afyonkarahisar Belediyesi, MXGP adı ile tanınan Dünya Motokros Şampiyonası’nı bu yıl ülkemize getiriyor. Dünya genelinde 1 milyar 400 milyon kişiye ulaşan ve canlı yayınlarda yarış başına 802 milyondan fazla televizyon seyircisiyle buluşan MXCP, ülkemizin tanıtımı için büyük rol oynayacak. Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Afyonkarahisar’ın termal turizmde önemli bir şehir olduğunu, geçtiğimiz kamp döneminde 77 ayrı futbol takımına ev sahipliği yaptıklarını ifade ederek “Dünyayı Afyonkarahisar’da buluşturmaya hazırlanıyoruz. 1,4 milyar kişinin izlediği bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Biz bununla da yetinmedik. Şimdi motosiklet ve otomobil yarışlarının yapılacağı bir pistin temelini atacağız. En önemli adım arazinin tahsis edilmesiydi. Sayın Bakanımız Veysel Eroğlu’ndan sözü aldık. 630 bin metrekarelik bir alana proje hazırlıyoruz, iddiamız Türkiye’nin en iyi asfalt pistini yapmak ve motor sporlarının hizmetine sunmak. Dünya çapında yapılan birçok motor sporlarını şehrimizde düzenlemek istiyoruz. Gerek otel kapasitemiz gerek turizm altyapısı olarak buna hazırız” dedi. MXGP’ye daha önce 2009 yılında İstanbul’da ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan Federasyon Başkanı Bekir Yunus Uçar da “Artık dünyaca ünlü pilotları Anadolu topraklarında terleteceğiz. MXGP, dünya üzerinde takip edilen ilk 10 spor dalı arasında yer alıyor. Ülkemizin tanıtımı açısından oldukça önemli olan bu organizasyonu yine ülkemize yakışır bir şekilde alnımızın akı ile tamamlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.