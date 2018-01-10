Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dayanaklılık ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idmanda iki gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışması yapıldı ve koşuyla tamamlandı.

Galatasaray'ın akşam idmanı da daha çok yükleme şeklindeydi. İgor Tudor'dan fizik olarak iyi bir takım devralan Fatih Terim, sarı-kırmızılı futbolcuların performansından memnun kaldı...

CONTRA DA İZLEDİ

Yardımcı antrenör Ümit Davala da siftah yaptı. Davala, 4 . Terim döneminde ilk kez antrenmana çıktı. Anlaşılan diğer yardımcı antrenörlerden Hasan Şaş ise Pro-Lisans kursunda olduğu için çalışmada yoktu. Fatih Terim'in Milan'dan eski öğrencisi olan Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Cosmin Contra da antrenmanı takip etti...

HAKAN BALTA FİT DURUMDA

Tudor'un kadro dışı bıraktığı Hakan Balta, Terim'in gelişiyle birlikte takıma dönmüştü. Tecrübeli oyuncunun koşu performansı ve istekli görüntüsü Terim'i memnun etti.

BAFE GOMİS ORTADA KALDI

Sabah antrenmanında dar alandaki paslaşmalarda çok top kaybı yapan Gomis ortadan çıkamadı. Fransız yıldızın bu durumu arkadaşlarını kahkahaya boğdu. (Fotomaç)