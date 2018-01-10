Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

20 Ocak 1970 tarihinde Amasya’nın Suluova Dereköy’de ailesinin 5. ferdi olarak dünyaya gelen Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu olmuş, Türk milli mayosunu 220 kez giymiş, dünya güreş literatürüne adını "Türk Tankı" olarak yazdırmış Mehmut Demir, Samsun’da Yaşar Doğu’yu anma etkinliklerine katıldı. Burada başından geçmiş ilginç olayları anlatan Mahmut Demir, 1994 yılında kazandığı dünya şampiyonluğunun ardından Amerika Güreş Federasyonundan teklif aldığını ancak Türkiye’yi temsil etmenin onurunun parayla ölçülemeyeceğini düşündüğü için bu teklifi reddettiğini açıkladı. Mahmut Demir, 1994 yılında Amerika’dan gelen teklifi kabul etmedikten sonra 1996’da Atlanta Olimpiyatları’nda serbest stil 130 kg Türkiye adına olimpiyat şampiyonu oldu.

"AMERİKA’DAN GELEN TEKLİFİ TÜRKİYE ONURU İÇİN KABUL ETMEDİM"

Amerika’dan gelen teklifi Türkiye’yi temsil etme onurundan mahrum kalacağı için kabul etmediğinin altını çizen Mahmut Demir, “İstanbul’da Dünya Şampiyonu olduktan sonra Amerika adına yarışmam için Amerika Güreş Federasyonundan teklif aldım. Ben o teklifi reddettim. Çünkü ben şampiyon olana kadar en son Türk sporcular 1968 yılında şampiyon olmuşlardı. 28 yıldır olimpiyat şampiyonu çıkmıyordu. Ben 28 yıl aradan sonra şampiyon olan ilk güreşçi oldum. Niye parayı kabul etmediğimi soruyorlar. Bu büyük milleti temsil etmenin onurunun parayla ölçülemediğinin düşünenlerdenim de ondan kabul etmedim” dedi.

"YILLARCA AMERİKALILAR SIRTIMIZA OTURDU BEN DE AMERİKALI GÜREŞÇİNİN SIRTINA OTURDUM"

Amerikalı güreşçinin sırtına oturması olayını da aydınlatan Türk Tankı lakaplı eski güreşçi Demir, “İstanbul’daki dünya şampiyonasında finalde Amerikalı güreşçi Bruce Baumgartnerile karşılaşacaktım. Türk Güreş Milli Takımı 1957 yılından 1994’e kadar takım halinde şampiyonluk kazanamamıştı. Öyle bir an geldi ki ben Amerikalı güreşçiyi yenersem Türk Milli Takımı şampiyon olacak, Amerikalı beni yenerse hem takım şampiyonluğu hem de ferdi şampiyonluğum gidecek. Ben müsabakanın son saniyesinde Amerikalı sporcuyu yendim ve üstüne oturdum, maç bitti. Basın toplantısında Bruce Baumgartnerile’nin üstüne oturduğum fotoğrafı çeken Amerikalı muhabir, ‘Bizim güreşçimizin sırtına oturdunuz, ayıp değil mi?’ dedi. O zaman da Cumhuriyetin 71’inci yıl dönümüydü. Ben hemen kontratak yaparak, ‘siz 71 yıldır Türk ve İslam aleminin sırtında oturuyorsunuz, ben 3 saniye oturdum. Zorunuza mı gitti’ dedim. Ben böyle deyince basın toplantısı sona erdi” diye konuştu.

BAŞARILARI

1986 yılı Sonbor, Yugoslavya’da Gençler Serbest stil 130 Kg da Balkan 2.

1986 yılı Schiffertadt, Federal Almanya’da Gençler Serbest stil 100 Kg da Dünya 6.

1986 yılı Linköping, İsveç’te Ümitler Serbest stil 100 Kg da Avrupa 4.

1987 yılı Selanik, Yunanistan’da Gençler Serbest stil 130 Kg da Balkan 2.

1987 yılı Katovice, Polonya’da Gençler Serbest stil 115 Kg da Avrupa 3.

1988 yılı Walbrzych Polonya’da Ümitler Serbset stil 130 Kg da Avrupa 5.

1988 yılı Köstence, Romanya’da Gençler Serbest stil 100 Kg da Balkan 2.

1989 yılı Ulan Bator, Moğolistan’da Ümitler Serbest sil 100 Kg da Dünya 2.

1989 yılı Martign, İsviçre’de Serbest stil 100 Kg da Dünya 5.

1990 yılı Sakarya’da Gençler Serbest stil 100 Kg da Balkan 1.

1990 yılı Finlandiya’da Ümitler Serbest stil 100 Kg’ da Avrupa 1.

1990 yılı Poznan Polonya’da Serbest stil 100 Kg da Avrupa 3.

1990 yılı Tokyo, Japonya’da Serbest stil 100 Kg da Dünya 7.

1991 yılı Varna, Bulgaristan’da Serbest stil 130 Kg da Dünya 5.

1991 yılı Atina, Yunanistan’da Serbest stil 130 Kg da Akdeniz Oyunları 1.

1991 yılı Stutgart Almanya’da Serbest stil 130 Kg da Avrupa 3.

1992 yılı Kaposhvar Macaristan’da Serbest stil 130 Kg da Avrupa 2.

1992 yılı Barcelona Olimpiyatlarında Serbest stil 130 Kg da 4.

1993 yılı İstanbul’da Serbest stil 130 Kg da Avrupa 1.

1994 yılı Roma, İtalya’da Serbest stil 130 Kg da Avrupa 2.

1994 yılı İstanbul’da Serbest stil 130 Kg da Dünya 1.

1995 yılı Friborg, İsviçre’de Serbest stil 130 Kg da Avrupa 1.

1995 yılı Atlanta, A.B.D’de Serbest stil 130 Kg da Dünya 5.

1996 yılı Budapeşte, Macaristan’da Serbest stil 130 Kg da Avrupa 1.

1996 yılı Atlanta Olimpiyatlarında Serbest stil 130 kg 1.