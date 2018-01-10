Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat, Toronto Raptors'ı Wayne Ellington'ın bitime 0.3 saniye kala attığı basketle 90-89 yendi.
NBA'e 4 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda son günlerin formda ekipleri Toronto Raptors ile Miami Heat arasındaki mücadele, son saniyeye kadar çekişmeli geçti.
Misafir Heat, Wayne Ellington'ın bitime 0.3 saniye kala attığı turnikeyle sahadan 90-89 galip ayrıldı. Heat üst üste 5. galibiyetini alırken, Raptors 5 maç sonra kaybetti.
Goran Dragic 24 sayı, 12 ribaunt, Bam Adebayo 16 sayı, 15 ribaunt, 5 blok, Hasan Whiteside da 13 sayı, 15 ribauntla "double double"a imza attı. Maçın kahramanı Ellington ise 15 sayı kaydetti.
Raptors cephesinde DeMar DeRozan 25 sayı, 6 asist, Delon Wright 13 sayı, 7 ribaunt ve Serge Ibaka 11 sayı, 5 ribauntla mücadele etti.
Kaliforniya derbisinin galibi Lakers
Kaliforniya eyaletinin takımları Los Angeles Lakers ile Sacramento Kings'in karşılaşmasında gülen taraf, 99-86'lık skorla ev sahibi Lakers oldu.
9 karşılaşmalık mağlubiyet serisi sonrası peş peşe 2. maçını kazanan Lakers'ta Julius Randle 22 sayı, 14 ribaunt, 6 asist, Lonzo Ball da 5 sayı, 11 ribaunt, 11 asist, 5 top çalmayla "double double" yaptı.
Brook Lopez 18, Kentavious Caldwell-Pope 16 ve Brandon Ingram 15 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.
Kings'te ise Bogdan Bogdanovic'in 19, De'Aaron Fox 15 ve Buddy Hield'ın 13 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.
NBA'e 11 maçla devam edilecek.