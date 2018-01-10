Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalyaspor’un Seçimli Olağan Genel Kurulu, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Kurula, eski başkan Ali Şafak Öztürk, yeni başkan adayı Cihan Bulut, Antalyaspor Dernek Başkanı Nafiz Tanır, Antalyaspor Vakfı Başkanı Dündar Uluğkay, dernek ve vakıf üyeleri ve eski başkanlar katıldı.Türel’in, konuşmasının ardından Ali Şafak Öztürk yönetiminin gelir ve gider faaliyetleri okundu.Söz alan eski başkanlardan Gültekin Gencer, istifa eden Ali Şafak Öztürk yönetimini sert bir dille eleştirdi.

Samir Nasri transferinin Türkiye’de örneği bulunmadığını dile getiren Gencer, “2 milyon Euro imza parası. 1 milyonu imza anında, 1 milyonu da 31 Temmuz’da ödenecek. Devre arasında ödeseniz de o para ödenecek. 4 milyon Euro maaş ve bonuslar hariç. Eto’o transferinde eleştirildim ama o futbolcu aldığı ücretle ve sahadaki performansıyla beğeni topladı” diye konuştu.

“Öztürk’ten cevaplar”



Ali Şafak Öztürk de konuşmasında Gencer’i eleştirerek, Antalya’da insanlara değer verilmesi konusunda hatalar yapıldığını ileri sürerek, 1,5 yıl görevde kaldığını söyledi.

Antalyaspor’un görünmeyen borçlarının ortaya çıktığını dile getiren Öztürk, “40’dendi, 80 dendi. Başladık yola. 49 oyuncu var nerede. Ödediğimiz rakam 12,5 milyon lira, bu oynamayan kurtulmamız gereken oyunculara verilen para. Geldik kapılar kilit. Kredi Antalyaspor’a verilmiyor. Kötü bir ismi var Antalyaspor’un” dedi.

Ötürk, Gencer’in mali yönden eleştirilerine şu cevabı verdi:



“Biz aslında sene sonunda istifa edecektir. Artık bu risk bize fazla demiştik. Antalya’da insanlar elini taşın altına koymadı. Antalyasporluyum diyenler menajerlik oyunlarına soyundu. Avrupa hedefi için ek gelir gerekirdi. Nasri, Menez Antalyaspor’u batırmış gibi konuşuluyor. Nasri bedavaya geldi. Menez’ de bir kayıp var. Menez gitti işte. Bir zarar var. İki ay alacağını almadan bonservis alınarak gitti. Aldığımız diğer oyuncuları elden çıkarın, fazla kazanırsınız. Planlamanın bir parçası olmasaydı bunları yapmazdık.”

Öztürk, Lionel Enguene ve Ömer Şişmanoğlu, transferinde menajere ödenen ücretler üzerinden Gencer’i eleştirdi.

Hata yaptığını 2 transferinin tutmadığını kaydeden Öztürk, “Diğer oyuncular zaten sıfırsınız. Biz zaten Antalyaspor’a her zaman desteğe hazırız. 1,5 yılda 10 milyon lira para koyduk. Biz buradayız. Tamam bıraktım, doğru zamanda olmadı içime de sinmedi. Ama bırakmamız lazımdı. Bu kulübü şampiyon yapmak istedim, kimmiş Beşiktaş, Galatasaray dedim. Ben bu şampiyonluğa inandım. Burada bilen bilmeyen konuşuyor, borçlanmanın planı vardı. Borç gelecek yönetimlerde artacak ama önemli olan borcun yönetimidir” ifadelerini kullandı.

Gerginlik



Öztürk’ün kürsüden indiği esnada bir üye, ’Rıza hoca neden gitti’ sorusuna diğer üyelerden tepki geldi. Bu esnada kongrede kısa süreli gerginlik yaşandı.Konuşmaların ardından Ali Şafak Öztürk, yönetiminin gelir gider ve bilançosunun mali ibrası kabul edildi. Genel kurulda tek aday olan Cihan Bulut’un yönetim kurulu 3 yıllığına kabul edildi. Bulut yönetiminde, Nihar Ünal, Şefik Öz, Haldun Kilit, Erhan Erdem, Prof.Dr. Ömer Özkan, Prof.Dr. Cumhur Arıcı, Prof.Dr. Mustafa Özdoğan, Sezgin Özer, Şükrü Ülker, Ali Kuş, Ahmet Öztürk, Yıldıray Karaer,Mustafa Vıcır, Uğur Altun, Ramazan Karrabulut, Ziya Erbaş, Yaşar Döngel, Güray Kanan yer aldı. Listede en dikkat çekici isim ise Türkiye'nin ve Akdeniz Üniversitesi'nde ismini dünyaya yaptığı çift kol ve yüz nakilleriyle ismini duyuran Prof.Dr. Ömer Özkan'ın yer alması oldu.

"Yiğit düştüğü yerden kalkar"



Antalyaspor başkanlığına seçilen Cihan Bulut yaptığı konuşmasında, eski başkanlardan destek vermesi çağrısında bulundu.İyi günde kötü günde camiada birlik ve bütünlük isteyen Bulut, "Yiğit düştüğü yerden kalkar. Antalyasporumuz çok güzel yerlerde olacak. Sportif başarı da yakalanacak. Güçlü kadromuz var. Dünya yıldızı futbolcularımız var. iyi günlerin bizi beklediğine samimiyetle inanıyoruz. Antalya turizm, tarım şehri, bu şehrin kıymetini bildiğinizi biliyorum. Benim için dün dünde kaldı cancağızım bugün yeni şeyler söylemek lazım. Yarın hep beraber el ele kol kola Antalyaspor için neler yapabileceğimizi birlikte projelendirelim. Biz kavga içerisinde olmayacağız ama bize yapılan olursa da cevabını vereceğiz“ dedi.