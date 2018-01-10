Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Osman Aşkın Bak'ın talimatıyla "Avrupa şampiyonu Seyfullah Karadeniz'e paspas yaptırıyorlar" başlıklı haberle ilgili Bakanlık müfettişleri görevlendirildi.Açıklamada, konuyla ilgili soruşturmanın başlatıldığı da belirtildi.