Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Osman Aşkın Bak'ın talimatıyla "Avrupa şampiyonu Seyfullah Karadeniz'e paspas yaptırıyorlar" başlıklı haberle ilgili Bakanlık müfettişleri görevlendirildi.Açıklamada, konuyla ilgili soruşturmanın başlatıldığı da belirtildi.
Avrupa şampiyonu Seyfullah Karadeniz hakkındaki haberle ilgili soruşturma
10.01.2018 - 21:45 | Son Güncelleme: 10.01.2018 - 21:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "Avrupa şampiyonu Seyfullah Karadeniz'e paspas yaptırıyorlar" başlıklı haberle ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler : Gençlik ve Spor Bakanı Bak,Avrupa şampiyonu Seyfullah Karadeniz,
535259 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/535259.aspx
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Osmanlıspor
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21.1.2018
Antalyaspor - Beşiktaş
22.1.2018
Kayserispor - Galatasaray
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.