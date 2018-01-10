Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden (IOC) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'den sporcuların gelecek ay Güney Kore'de düzenlenecek 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na katılımı konusunun görüşüleceği bildirildi. IOC Başkanı Thomas Bach'ın, taraflarla 20 Ocak'ta Lozan'daki IOC Genel Merkezi'nde bir araya geleceği belirtilen açıklamada, toplantıda, Kuzey Koreli sporcuların isimleri ile bayrak, milli marş, seremoni, forma gibi resmi protokol detayları da dahil olimpiyatlara katılım düzeyinin görüşüleceği aktarıldı.İki ülkenin üst düzey yetkilileri yaklaşık iki yıl aradan sonra ilk kez bu hafta bir araya gelmiş, toplantının ardından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin olimpiyat oyunlarına sporcu, idareci, gözlemci, gazeteci ve taraftarların yer alacağı bir delegasyon göndereceği kaydedilmişti.