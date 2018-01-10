Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısına verilen aranın ardından takımlar Antalya’da ara dönem kamp hazırlıklarına başladı. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da Antalya’da kamp yapan kulüplerin antrenmanlarını ziyaret ediyor.

Önceki gün Galatasaray antrenmanına giden Lucescu, sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim ile bir görüşme gerçekleştirdi. Süper Ligi’in ilk yarısında dikkat çeken bir performans sergileyen Yeni Malatyaspor da Galatasaray ile aynı otelde kamp yapıyor.

Rumen teknik adam Galatasaray antrenmanındayken yan sahada idman yapan Yeni Malatyaspor’un yerli oyuncuları heyecanla Lucescu’yu beklerken bir şok yaşadılar. Lucescu, Yeni Malatyaspor antrenmanını ziyaret etmedi. Olayı duyan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrk, TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı ile bir görüşme yaparak, Lucescu’nun tavrının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Olayı öğrenen Yardımcı, Yeni Malatyaspor camiasının tepkisini anladığını ve hocayı bizzat Malatya’ya antrenmana getireceklerini belirtti. Başarılı yönetici Servet Yardımcı da olayı Başkan Gevrek’ten gelen telefonla öğrendi.

Sürekli olarak yabancı oyuncu sayısının azaltılması gerektiğini belirten Mircea Lucescu, Süper Lig’de en fazla yerli oyuncu oynatan 3. ekip olan Yeni Malatyaspor’a ziyarette bulunmaması kafalarda soru işareti oluşturdu. Öte yandan Lucescu, bir başka Rumen teknik adam Marius Sumudica’nın çalıştırdığı Kayserispor antrenmanını ise iki kez ziyaret etti.