Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her şey Galatasaray eski başkanı Ünal Aysal’ın açıklamalarıyla başladı. 2013-2014 sezonunda G.Saray’ın başında olan Fatih Terim bir yandan da A Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevini yürütüyordu. Fakat sezonun 5. haftasından sonra Aysal, Terim’in görevine son vermiş, Terim de bu bilgiyi antrenman sahasında öğrenmişti. Ünal Aysal önceki gün o dönem yaşananları anlatırken “Terim’in Millî Takım’ın başına geçtiğini televizyondan öğrendim. 4 maçlığına gideceğini söylemişti baktım imza atıyorlar. Kulüp başkanı olsanız, o akşam uykunuz kaçmaz mı? İşte Fatih Hoca ile aramızda yaşanan mesele tam olarak bu” ifadelerini kullanmıştı.

Sorumluluğu atıyor

Ünal Aysal’ın bu açıklamaların ardından Fatih Terim “Gerçek dışı ithamlara karşılık ben işime bakıyorum, boşa zaman harcamam” cevabını vermişti. TFF Başkanı Yıldırım Demirören de dün Aysal’ın iddiaları üzerine TFF’nin resmî sitesinden bir açıklama yayımladı. Demirören özetle “Aysal ‘Hocamızla görüşebilirsiniz, isterseniz ocak ayında kendisiyle anlaşabilirsiniz. Biz de yolumuza başka hocayla devam etmek için zaman buluruz’ dedi. Sonra boş kâğıda sembolik imzalar atıldı. Olayı ‘Biz Terim’i göndermedik, o Millî Takım’ı seçti’ şeklinde anlatmak art niyetli ve konuyla ilgili sorumluluğu üzerinden atma çabasıdır” dedi.

Kaç erken seçim yaptın?

Demirören, Aysal’ın “Terim’in yanından TFF Başkanı’nı aradım. Hocamıza 4 maç için izin vereceğiz ama hoca bizde kalıyor dedim. Demirören bir şaşırdı, biz böyle anlaşmamıştık dedi’ sözlerinin de gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Dursun Özbek de dünkü Divan Toplantısı’nda Ünal Aysal’ı hedef aldı. Özbek “Ünal Aysal... Sen görevdeyken kaç tane erken seçim yaptın ve sonuncusunda da kaçtın. Peki, bugün ne gerekçesi var, şampiyonluğa gidiyorum, Fatih Hoca’yla işe başladım, işin ucunda da şampiyonluk hedefimiz var, 3,5-4 sene evvel oluşmuş bir olayı gündeme getiriyorsun? Derdin ne?” ifadelerini kullandı.