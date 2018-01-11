Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi / Antalya

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim takımın gidişatı hakkında GS TV’ye açıklamalar yaptı. Uzun zamandır gündemde olan sol beke Asamoah transferine değinen Terim, “Asamoah benden önce gelişti ama olma ihtimali zayıf gibi gözüküyor. Alternatifler bakıyoruz” sözlerini kullandı. Devre arasında transferin zor olduğunu belirten Fatih Hoca, “İyi oyuncuyu takımı niye versin. Belki bir oyuncu daha alabiliriz. Gelecek transfer mevcut oyuncuların performansını tavana vurmaktan önemli değildir. Mevcut takımıma ben zaten güveniyorum. Öncelik performans. Yeni transferlerin hepsi onlar olur” şeklinde konuştu.

Proje hemen başlayacak

Taraftara seslenen ve, “Tribünleri dolu görmek istiyorum. Onlar beni anlar” vurgusu yapan Terim altyapının önemine değinerek, “Emre Belözoğlu ile başlayan, Sabriler, Ardalar, öbür Emreler.. Altyapıdan oyuncu çıkarmaya alışkın bir kulübüz. Hep çıkmıştır, çıkmalıdır. Altyapı için Necati (Ateş) ve Gökhan’ı (Zan) çağırdım. Hiç parayı konuşmadılar. Elmander de cumartesi gelecek. Daha gelecekler de var. Altyapıyı çalıştırırken Necati ile Elmander idmanlardan sonra forvetleri çalıştıracaklar. Bu projemizi de en kısa zamanda hayata geçireceğiz” açıklaması yaptı.

Adaletli olmalısınız

Terim şöyle devam etti: Fernando’nun sakatlığı vardı. Bugün kendisiyle konuştum o da haftaya katılacağını söyledi. De Jong’un kendi yoluna gitmesinde sakınca görmedim. Bir iki oyuncumuza da böyle teklifler yapabilirim. Mukaveleyi açıkçası oyuncu uzatır. Ben zaten yönetime 20+3 kaleci bana yeter dedim. Ben her oyuncuyu kullanma niyetindeyim. Galatasaray’da herkese şans gelecektir. Bu işte adil olmak en önemlisidir. Ben mutlu olmalarını isterim. Mutlu olmayan hiçbir insan gerçek performansını veremez.