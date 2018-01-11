Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Josef de Souza Antalya kampında konuştu, önemli ve net mesajları vardı. Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta saha oyuncusundan öne çıkanlar şöyle: Ben her zaman çalışmayı çok seven bir futbolcu oldum. Sahada en üst düzey performansı sergilemek için son gücüme kadar mücadele ediyorum. Taraftar da bunu görüyor, beni sahipleniyor ve kucaklıyor. Asla çabuk pes etmem ve savaşçı bir kimliğe sahibim. Güçlü fiziğim sebebiyle eğer futbolcu olmasaydım hamal olurdum. Sezon başındaki teklif gelmişti ama artık geçti. Burada kendi isteğimle kaldım ve çok mutluyum. Fenerbahçe’de devam etmek ve kontratımı yenilemek istiyorum. Çok mutluyum. Gelişmemi şampiyonlukla taçlandırmak istiyorum.

Yeni hocamızla değiştik

Yeni hocamızla 6 aydır çalışıyoruz. Kendisinin gelişiyle defansif anlamda çok geliştik. Daha istikrarlı ve az gol yiyen bir takım olduk. Aykut hocanın gelişiyle orta sahada oyunu okuyan ve takımı yönlendiren bir role büründük. Mehmet Topal ile orta sahada boşlukları kapatıp, gerekirse ileri çıkma gibi bir rolümüz var. Görevimiz daha çok oyunu yönlendirip, maçı okumak. Şampiyonluk konusunda bütün takımların şansı eşit. Arda gelirse Başakşehir’e kalite katar ama şampiyonluk yarışını o kadar etkilemez. Eğer biz istikrarımızı devam ettirirsek şampiyonlukta en iddialı ekiplerden biri olacağız.