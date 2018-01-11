Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Antalya’da TSYD’nin düzenlendiği seminerin ‘Yükselen Değer Beşiktaş’ oturumuna katıldı. Başkan Orman burada yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu. Son 3 senede 80 milyon avro üzerinde transfer geliri elde ettiklerini belirten Orman, “Beşiktaş’ın 115 yıllık tarihinde böyle bir şey yok. Bunları yaparken de şampiyon olarak gelmişiz” dedi. Başarılara rağmen isteklerin bitmediğinden yakınan siyah-beyazlı kulübün başkanı “Basketbolda, voleybolda da başarı bekleniyor. Transfer isteniyor. Hem Messi, hem de Ronaldo’yu alamazsınız. Ben Tatlı Cadı Samantha değilim” sözlerini kullandı. Beşiktaş’ı dünyada daha popüler bir takım hâline getirme gayreti içerisinde olduklarını söyleyen Başkan, “Manchester United 1992 senesinde buna başlamış. 1,5 milyon kişilik şehrin dünyada 640 milyon taraftarı var” dedi.

İşimize gelirse alırız

Orman, transferle ilgili sorulan bir soru üzerine ise “Üzerinde uğraşıyoruz. Hatta sezon sonu yapacağımız transferler için de kafa patlatıyoruz. Görüşmeler yapıyoruz. Ben seyahatlere gidiyorum. ‘Başkan transfere gidiyor’ diyorlar. Doğrudur. Takviye yapmayı düşünüyoruz. Zaten çok iyi oyuncularımız var ama bakacağız. İşimize gelirse yapacağız, işimize gelmezse yapmayacağız” cevabını verdi. Quaresma’ya teklif gelip gelmediği ile soruya Orman “Bize gelen bir teklif yok. Basında okuyoruz. Beşiktaş’ın oyuncularına teklif gelmesinden tabii bir şey yok. Hatta teklif aldığımızda seviniyorum. Demek ki iyi işler yapıyoruz. Bizim oyuncularımızın takip ediliyor olması, dünyada talep görüyor olması sevindirici. Quaresma gibi 34 yaşındaki bir oyuncuya teklif geliyorsa bu Beşiktaş’ın başarısıdır” değerlendirmesini yaptı.

Başkan’dan espriler...

Fikret Orman’ın TSYD’nin oturumundaki konuşmasının bazı bölümleri bir stand up gösterisini anımsattı. Orman’ın sözleriyle zaman zaman salonda kahkahalar yükseldi. En çok dikkat çeken sözü ise Şenol Güneş hakkındaydı. Bir basın mensubunun, “Şenol Güneş’i birkaç kelime ile tanımlar mısınız?” sorusuna Orman, “Laz” şeklinde cevap verdi. Passolig’den “Fişleniyoruz” diye şikâyet edenleri anlamadığını söyleyen Başkan Orman, “Adama mesleğini soruyorum, ‘Boyacıyım’ diyor. Sanki MİT ajanı adam” dedi. Kapanışı da espriyle yapan Orman, transferle ilgili sır veremeyeceğini belirterek, “İnsan tuvalete girdiğinde ne yaptığını söylemez. Transfer konusu da benim için tuvalet gibi” deyince salon yine kahkahalara boğuldu.

Cenk Tosun transferi abartılıyor

Cenk Tosun’un Premier Lig ekibi Everton’a transferi ile ilgili konuşan Fikret Orman “Cenk Tosun’u 23 milyon avroya sattık diye bir sürü tebrik geldi. 75-80 milyon sterline stoper satılıyor. 180 milyon avroya satılan Mbappé’yi Konya, Kayseri ya da Beşiktaş alsaydı acaba kaç paraya giderdi? Belçika, Portekiz 100 milyonluk oyuncu satıyor, biz 20 milyona satınca olay oluyor” ifadelerini kullandı.

Yeni kampanya geliyor

“Come to Beşiktaş” çılgınlığı ile dünyada ses getiren siyah-beyazlılarda yeni bir kampanya başlayacak. Fikret Başkan 15 Ocak’ta açıklayacaklarını söylediği kampanyanın ‘Come to Beşiktaş’ı geçeceğini iddia etti.

Hedef İslam ülkeleri

Fikret Orman, Beşiktaş’ın İslam ülkelerinden çok sayıda taraftar toplayabileceğini söyledi. Hristiyan ülkelerinde birini Beşiktaşlı yapmanın kolay olmadığını ifade eden Orman, “Biz Ortadoğu’daki Müslüman nüfusa ulaşmaya çalışıyoruz” dedi.

Transferin kitabını Trabzonspor yazdı

Cenk Tosun transferinden dolayı çok sayıda tebrik aldıklarını söyleyen Orman “Bu işin kitabını yazan da Trabzonspor’du. Trabzonspor 40 sene önce bunu yapıyordu. Oyuncuları çıkarıyordu, oynatıyordu ve daha sonra Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe’ye satıyordu. Trabzonspor’un şu anda da en çok satılabilir oyuncuları altyapıdan” dedi.

Talisca uzattı iddiası

Portekiz basını Beşiktaş’ın bonservisini almak istediği Talisca’nın kulübü Benfica’yla 2021 yılına kadar sözleşme uzattığını iddia etti. Benfica’nın bu hamle ile Beşiktaş karşısında avantajlı duruma geçtiği ifadeleri kullanıldı.

Giroud’dan kötü haber

Adı Beşiktaş ile anılan Arsenal’in golcüsü Oliver Giroud’nun menajeri Michael Manuello, “Giroud, Türkiye’ye gitmeyi düşünmüyor. Çin için de aynısı geçerli. Şu anda daha fazla para kazanmak önceliği değil” dedi.

Mandzukic yoklaması

Beşiktaş’ın geçtiğimiz yaz da gündemine gelen Mario Mandzukic için İtalya’dan ses getirecek bir iddia ortaya atıldı. Tuttomercatoweb adlı internet sitesinin haberine göre siyah-beyazlılar, Juventus’un Hırvat golcüsü için nabız yoklamaya devam ediyor. Beşiktaş’ın Mandzukic’e olan ilgisinin geçtiğimiz yıla dayandığının belirtildiği haberde Başkan Orman’ın hâlâ yıldız golcü için Juventus’la görüştüğü iddia edildi.