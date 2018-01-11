Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ve beklenen transfer gerçekleşiyor gibi. Ligde lider durumda bulunan ve sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Medipol Başakşehir’de gündem Arda Turan. Başkan Göksel Gümüşdağ’ın İspanya’ya gidip Barcelona yönetimi ile masaya oturmasının ardından sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, Arda Turan konusunda yeni pencere açıp transferin zor ama imkansız olmadığını ifade ediyor. Antalya’nın Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki bir otelde düzenlenen Uluslararası Pro-Lisans Antrenör Gelişim Semineri’ne katılan Abdullah Avcı, Arda transferine açıklık getirdi.

"Kolay olmayacak ama..."

Arda Turan’ın transferi hakkındaki soruya cevap veren Avcı, “Kolay transfer gibi durmuyor. Arda, 2003 senesinden beri elimizde büyümüş, ailemin parçası. Yeni yılda konuştuğumuzda burası sana açık demiştim. Kariyer planlamasında (Atletico Madrid ve Barcelona hayatı boyunca...) her zaman fikir alışverişi yaptık. Kendisiyle ilgili problem olacağını zannetmiyorum ama Barcelona ayağı kolay değil. Yarın (bugün) veya cuma gününe kadar belli olacak. İki sene evvel çok büyük maliyetle alınmış bir oyuncu olarak düşünüyorum. Kiralık ve bedelsiz olarak transfere izin vermek kolay değil. Çünkü bizim de bu konuyla ilgili bir bütçemiz var. Belki sponsorunu bile bulmak gerekecek. ‘Arda’yı ister misin?’ dediler ben de ‘istiyorum’ dedim. Arda hakkında hayırlısı neyse o olur. Bizim sistem devam eder. Arda girerse sisteme kalite katar, girmezse sistem devam eder.”

"Şampiyon gibi oynamaya devam"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, TSYD Sporun Zirvesi seminerinde de konuştu. Arda Turan’ın oğlu gibi olduğunu ifade eden Avcı Başakşehir’de bir kültür oluşturmaya çalıştıklarını ifade ederek “İlk defa bu sene ‘şampiyonluğa biz de oynuyoruz’ dedim. Bu sene oyuncu kalitemiz ve oyun kalitemiz arttı. Şampiyon oluruz ya da olmayız ama şampiyon gibi oynamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

"20 milyon avro kazanmaya devam eder"

Transfer dedikoduları bitmek bilmeyen ancak Başakşehir işi çok ciddiye dönen Arda Turan konusunda menajeri Ahmet Bulut’tan açıklama var. 125 milyon serbest kalma bedeli ile Barcelona tarihinin serbest kalma bedeli en pahalı 9’uncu oyuncusu olan Arda Turan’ın durumu masada. Barcelona Kulübü, Çin’den gelen teklifleri kabul etmeyen Arda için Fransa ve İtalya önerilerine görüşürken Başakşehir de alternatifler arasına eklendi. Oyuncunun menajeri Ahmet Bulut ise “Arda Turan, İstanbul’a dönmek istiyor, Başakşehir ile anlaştı ve gelen diğer tekliflerin değerlendirilmesini istemiyor. Barcelona’da kalarak iki yılda sizden 20 milyon avro da alabilir ancak böyle bir yolu tercih etmiyor. Gereken anlayışı gösterin” dedi.

Maliyeti yüksek

Barcelona, 34+7 milyon avro yatırım yaparak aldığı Arda Turan’ın yüksek maliyetinden kurtulmak istiyor. Millî futbolcunun 2020’ye kadar olan mukavelesi var ve Katalan ekibinin Arda Turan’dan beklentisi 20 milyon avro civarı.