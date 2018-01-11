Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kendisine ve takımına oldukça güvenen Belhanda, "Galatasaray'ın 17 yıldır Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenemediğini biliyorum. Ama bu kez Kadıköy'de tarih yazarak bu şanssızlığa son vereceğiz. Aynı şekilde ben de gol atıp tarihe geçmek istiyorum." diye konuştu.

YENİ GALATASARAY

Belhanda, Galatasaray'ın artık yeni bir döneme girdiğini de sözlerine ekledi.

"KADIKÖY'DE GELENEK DEVAM EDECEK"

Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada "Galatasaray'a başka hoca gelmiş, o gitmiş bu gelmiş beni ilgilendirmiyor. Kadıköy'de her zaman gelenek devam edecek" ifadelelerini kullanmıştı.