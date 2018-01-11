Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya Belek’te ara vermeden devam eden Beşiktaş, sabah antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü. Kondisyon ve pas çalışmalarının ardından 5’e 2 top kapma yapan siyah-beyazlılar, ardından taktik antrenmana geçti. Antalya’ya gelen Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi de antrenmanı izledi. İdmanı seyretmeye gelen Fethiye Beşiktaş Futbol Okulları, Ahmet Nur Çebi’ye çiçek verdi. Siyah-beyazlılar, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.