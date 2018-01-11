Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arda Turan'ın, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi ile arasının bozuk olduğu iddia edildi. Haberde yer alan iddiaya göre; Messi, soyunma odasında bile Arda Turan'a selam vermiyor.

​Lionel Messi'nin Arda Turan'a karşı böyle bir tavır almasının nedeninin, milli oyuncunun yeteri kadar çalışmaması ve takımın başarısı için yeterli gayreti göstermiyor olması gösterildi.

MESSİ AYRILMASINA SICAK BAKIYOR

Messi'nin, Arda Turan'ın iyi bir kapasitesi olması rağmen yeterli çalışmayı göstermeyerek bunu ortaya koyamadığı ve Arjantinli oyuncunun da Arda'nın Barcelona'dan ayrılmasına sıcak baktığı belirtildi.

7 NUMARALI FORMASI YENİ TRANSFERE VERİLECEK

Messi'nin bu tavrını gören Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde'nin de Arda Turan'a hiç güvenmediği bu nedenlerde takımdan gönderilmesine ve yeni transfer edilen Coutinho'ya Arda'nın forma numarası olan 7'nin verilmesini istediği belirtildi. (Takvim)