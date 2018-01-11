Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valencia BC Fenerbahçe Doğuş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Doğuş, Valencia deplasmanına konuk olacak. Ligde oynadığı 16 maçın ardından 10 galibiyet ve 6 mağlubiyet alarak; rakip potalara 1282 basket atan, kendi potasında 1185 basket gören Fenerbahçe, 26 puanla 4. sırada bulunuyor. Ligde son sıralarda bulunan İspanyol temsilcisi Valencia BC ise 16 maçın ardından 5 galibiyet, 11 mağlubiyet alarak rakiplerine; 1227 basket atarken, kendi potasında 1345 basket atarak 21 puanla 14. sırada yer alıyor. Heyecan seviyesi bir hayli yüksek olacak Valencia Fenerbahçe Doğuş maçının ne zaman başlayacağı, yayın bilgileri ve tüm detayları ise bu haberde yer alıyor...