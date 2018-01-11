Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kardemir Karabükspor, Antalya Belek’te sürdürdüğü devre arası kamp çalışmaları kapsamında oynadığı ikinci hazırlık maçından 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile karşı karşıya geldi. Karabükspor sahaya Rybka - Hakan, Ferhat, Ibanez, Osman, Bliznichenko, Serdar, Tayyib Talha, Alican, İshak, N’Djeng ilk 11’i ile çıktı. Yoğun yağmur altında oynanan müsabakada Kardemir Karabükspor’un 3-0 mağlup olduğu İzmir ekibinin gollerini 17. dakikada Fatih, 48. dakikada Erdoğan ve 57. dakikada ise Kerim Avcı kaydetti.