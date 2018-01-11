Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'ın maliyeti açıklandı. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ tarafından 27 Aralık 2017'de düzenlenen rapor uyarınca Vodafone Park'ın toplam maliyetinin 407 milyon 47 bin 190 lira olduğu bildirildi.