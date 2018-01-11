Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, forvet hattında Kosovalı genç oyuncu Vedat Muriç ile prensipte anlaşmaya vardı. Edinilen bilgiye göre 400 bin Euro bonservis bedeli olarak anlaşılan Muriç Aradaki, pürüzlerin giderilmesi halinde kendini 2,5 yıllığına Çaykur Rizespor’a bağlayacak imzayı önümüzdeki günlerde atacak. Muriç, Çaykur Rizespor kulübünden 2,5 yıllığına 250 bin Euro alacak.