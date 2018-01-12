Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk dakikaları sayısız geçen karşılaşmada F.Bahçe Doğuş; Dixon, Melli, Datome’nin üçlükleriyle 15-0’lık seri yaptı. İkinci çeyreğe18-7’lik üstünlükle giren temsilcimiz Thompson’la sayılar bulmaya devam etti. İspanyol ekibi Rudez, Pleiss ve Martinez’le karşılık verse de Obradovic’in takımı soyunma odasına 33-27 üstün gitti. 3. çeyrekte Doornekamp’ın üçlüğü ve Abalde’nin ardı ardına sayılarıyla öne fırlayan (38-36) Valencia karşısında sonrasında toparlanan Sarı Kanarya Ahmet Düverioğlu’nun iki sayılık atışıyla son çeyreğe de 51-50 galip geçti. Başta Guduric olmak üzere Datome ve Ahmet’in sayılarıyla final periyoduna çok iyi başlayan Fener skoru bir anda açtı: 70-57. Rakibini yaklaştırmayan ve bu çeyrekte ev sahibine büyük (29-17) üstünlük kuran sarı-lacivertliler salondan 80-67’lik galibiyetle ayrıldı. F.Bahçe’de Guduric 15, Datome 14, Thompson 13, Sloukas 11, Ahmet 10 sayıyla çift hanelere yükseldi.