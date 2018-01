Türkiye Gazetesi

Onu 7 yaşından beri futbol dünyasında tanımayan yok. Beşiktaş’ın minik takımında oynarken, ‘futbol cambazı” olarak nitelendiriliyordu. 10 yaşında Barcelona altyapısı La Masia’da idmanlara çıkmaya başlayınca “Türk Messi” yakıştırmaları yapıldı. Muhammet Demirci’den bahsediyoruz. Küçük yaşta parlayıp, sonrasında büyük bir hayal kırıklığıyla futbol hafızamızdan silinip giden isimlerden biri o. Şimdi 23 yaşında. TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor’da top koşturuyor. Muhammet’le eski günleri ve hayallerini konuştuk…

- Hayat nasıl gidiyor, İstanbulspor’daki performansından memnun musun?

- Şu an için her şey iyi. Geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaştık ve bu sezon da iyi futbol oynuyoruz. Sakatlıklar sebebiyle bu sezon istediğim kadar forma şansı bulamadım ama ligin ikinci yarısının benim açımdan daha iyi olacağına inanıyorum.

- Yeniden Süper Lig’de boy göstermek gibi bir hedefin var mı?

- Uzun vadeli planlar yerine bugüne odaklanmayı daha doğru buluyorum. Öncelikli hedefim İstanbulspor’a katkıda bulunmak. Sonrasında Süper Lig neden olmasın...

- Türkiye seni 7 yaşından bu yana tanıyor. Şu anda ‘Üç Büyükler’den birinde olamama sebebin nedir sence?

- Oralarda olamamam benim hatam gibi görünüyor. Daha fazla çalışıp daha fazla konsantre olmalıydım ama yapamadım. Şu anda bunların üstünde duruyorum. Elbette ki dış etkenler de vardı ama bunlara sığınmak bahane olur.

- Eski teknik direktörün Bernd Schuster senin için “Türk Messi” diyordu. Beşiktaş’ta yeterince şans bulduğuna inanıyor musun?

- Beni A Takım’a çıkaran isim Schuster’di ve gerçekten de üstümde çok duruyordu. O dönem Beşiktaş bugün olduğu kadar başarılı değildi ve genç oyuncuların fırsat bulması daha zordu. Zamanlama açısından biraz kötü bir dönemdi. Sonrasında oynamayı hak ettiğime inandığım dönemler olmuştu ama tercih edilmedim.

- Şenol Güneş birçok potansiyelli oyuncunun yıldızı parlatmasıyla meşhur bir teknik adam. Onla çalışma fırsatı bulsaydın daha farklı bir noktada olabilir miydin?

- Bunu yaşamadan bilemeyiz. Şenol Hoca’nın bana katkısı olacağına inanıyorum ama belki de onun oyun felsefesine uymayabilirim. Oyuncuya yeterince değer verdikten sonra her teknik adamın her oyuncu için faydalı olacağına inanıyorum.

- Vodafone Arena’da forma giyememek içini acıtıyor mu?

- Orada oynamadım ama İnönü’de oynadım. İnanılmaz bir atmosferi vardı. Vodafone Arena da dışarıdan gayet iyi duruyor. Beşiktaşlıyım ve orada oynamayı elbette çok isterim.

- Yeniden Beşiktaş forması giyme hayalin var mı?

- Bu hayalleri kurabilmek için öncelikle bazı şeyleri başarmam gerek. Şu an İstanbulspor’da yeterince forma giyemiyorum. Bazı şeyleri başardıkça hayal kurmanın daha faydalı olacağına inanıyorum. Şu anki hayallerim önümüzdeki maçta goller ve asistler yapmak. Ama Beşiktaş içimde ukde kaldı. Uzun vadeli hayallerimde Beşiktaş forması da elbette var.

- Altyapıdan yetişen oyunculara ne gibi tavsiyelerin olur?

- 2012’den beri altyapıda oynamıyorum bu nedenle şu anki durumla ilgili bir tavsiyede bulunamam ama altyapıdaki futbolun A Takım seviyesinden çok daha farklı olduğunu söyleyebilirim. Ülkemizde A Takım’a çıkıldığında futbola yeni başlamışsınız gibi oluyor ve adaptasyon sorunu yaşanıyor.

- TFF 1. Lig ve Süper Lig arasında ne gibi farklar var?

- Futbolcuların çoğu alt liglerin daha zor olduğunu düşünüyor ve ben de bu görüşe katılıyorum. TFF 1. Lig’de çok sayıda Süper Lig tecrübesi bulunan oyuncu var. Kalite ve oyun anlamında Süper Lig ağır basıyor ama TFF 1. Lig de oldukça zor.

- Son olarak Beşiktaşlı taraftarlara bir mesajın olacak mı?

- Beşiktaş’a çok katkı yapamadığım için üzgün ve kızgın olduklarını biliyorum ama bir gün Beşiktaş’a döneceğim ve oynadığım futbolla kendimi affettireceğim.