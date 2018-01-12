Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ın Kanadalı oyuncusu Atiba Hutchinson, sezonun ikinci yarısında daha iyi bir performans göstererek şampiyonluğa ulaşacaklarına inandığını söyledi. Son iki sezondaki başarıyı tekrarlayacaklarını iddia eden Atiba, “Bu takım başarı için oluşturuldu. Takımın öz güveni, deneyimi yükseldi. Bu sezon daha güçlü bir takım var. İlk yarıda beklediğimiz kadar puan toplayamadık ama tekrar şampiyonluk için her şey müsait. Burada çok iyi oyuncular var. Ben inanıyorum ki sezonun ikinci yarısında daha iyi bir performans sergileyerek şampiyonluğa ulaşacağız” diye konuştu. İlk yarıda çok fazla puan kaybettiklerini vurgulayan Atiba “Daha iyi performanslar gösterebilirdik. Birçok maçta fırsatlar yakalamamıza rağmen erken gol bulamadık ve maçlar farklı noktalara gitti” dedi.



Cenk çok çalıştı

Maç takviminin bahane olamayacağını söyleyen 34 yaşındaki oyuncu “Bizim en iyisini sahaya koymamız gerekiyor. İkinci yarıdan itibaren işleri daha sıkı tutarak seri galibiyetler alacağız ve işler daha iyi noktaya gidecek” diye konuştu. Atiba son olarak Cenk Tosun’un Everton’a transferini de değerlendirerek “Çok önemli bir oyuncuyu kaybettik. Cenk çok çalıştı, gelişim gösterdi. İstatistikleri bunu ortaya koyuyor. Olağanüstü bitiriciliğe sahip bir oyuncu. Olmadık şekilde pozisyon oluşturabilen bir oyuncu. Dünyanın en iyi liglerinden birinde oynayacak. Premier Lig çok farklı bir lig. Orada iyi başlamak kolay değil, umarım bunu başarır. İyi başlayacağını ve devamını getireceğini düşünüyorum” dedi.

Negredo: Hedefteyiz

Alvaro Negredo BJK TV’ye, “Takımın isteği çok yüksek yoğun çalışıyoruz. İlk yarıda gösterdiğimiz performansın üstüne çıkmamız gerekiyor. Son şampiyon biziz bu nedenle hedef takım da biziz. Beşiktaş’ın büyük bir aile olduğunu buraya gelince anladım” açıklaması yaptı.

Cenk belimizi büktü

Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, Cenk Tosun’un Everton’a transferini kendisinin yönettiğini söyledi. Transfer sürecinde Tosun’la çok sık görüştüğünü söyleyen Çebi, “Kendisi Premier Lig’de oynamak istediğini söyledi. Bu bizi zorladı. Bir tarafta evladınız, bir tarafta önünüzdeki sezon ve aradaki paralar. Cenk’in gitme isteği belimizi büktü” açıklamasında bulunurken yıldız golcünün İngiltere’de başarılı olacağına inandığını vurguladı. Yeni golcü transferi için çalışmaların sürdüğünün bilgisini veren Çebi, Cyle Larin transferinde ufak bir pürüz kaldığını ve Kanadalı oyuncunun kulübüyle görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. Öte yandan Çebi’nin 45 günlük hak mahrumiyeti cezası Tahkim’ce onandı.