Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Love, "Flamengo'nun bana ciddi ilgisi var. Zor transfer. Sözleşmem yeni uzadı ama Flamengo kalbimin takımı. Yöneticiler görüşecek" dedi. Yeni hoca Hikmet Karaman da "Lova'a ilgi olması normal. Ben de dış basında gördüm" açıklamasında bulundu.