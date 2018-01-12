Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sol bek transferi için çok büyük bir uğraş veren Galatasaray'da gündeme yeni bir isim daha geldi...

Kwadwo Asamoah konusunda Juventus'u bir türlü ikna edemeyen Sarı- Kırmızılılar rotayı Almanya'ya çevirdi. Yönetim, Bayern Münih formasını giyen Juan Bernat'ın transferi için çalışmalara resmen start verdi.

TERİM TRANSFERE ONAY VERDİ



Büyük sıkıntının yaşandığı sol bek bölgesine çok kaliteli bir isim isteyen Fatih Terim de Bernat'ın transferine onayı verdi. Şimdi gözler Galatasaray ile Bayern arasında yapılacak görüşmeye çevrildi.

B.MÜNİH KİRALAMAK İSTİYOR



Alman kulübü, bu sezon fazla forma şansı bulamayan İspanyol yıldızı kiralamaya sıcak bakıyor. Sarı-Kırmızılılar birkaç gün içinde Bernat'ın menejeriyle de temasa geçecek ve transferde önemli bir adım daha atılacak.

SADECE 2 MAÇTA FORMA GİYDİ



2014 yılında 10 milyon Euro karşılığında Valencia'dan Alman devine transfer olan Bernat bu sezon sadece 2 maçta forma giyebildi. 24 yaşındaki futbolcu İspanyol Milli Takımı'nda da görev yapıyor