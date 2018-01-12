7 Ocak Pazar günü Sarıyer Spor Kulübü’nde Gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul’da seçilen Saffet Akkoyun başkanlığındaki yönetim kurulu ilk toplantısını yaptı.
Yapılan ilk toplantıda yönetim kurulundaki görev dağılımı şu şekilde oluştu:
Saffet Akkoyun - Yönetim Kurulu Başkanı
Ferhat Göçer - Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Atilla Günorta - As Başkan (Tesis, Sosyal ve Proje Geliştirme)
Ünal Kaya - As Başkan (İdari)
Ahmet Derviş - As Başkan (Mali)
Hüseyin Kızıltuğ - Genel Sekreter
Ali Büyükasar - Basın Sorumlusu
Mustafa Sahlepcioğlu - Genel Kaptan
Arif Odabaşı - Sayman
Zafer Öztürk - Federasyon Temsilcisi
Cem Aydın - Sağlık İşleri Sorumlusu
İsmail Geçim - Amatör Şube ve Altyapı Sorumlusu
Oğün Kargın - İl Spor Müdürlüğü Temsilciliği
Erol Sucu - Dış İlişkiler Sorumlusu
Sinan Demirci - Taraftar Sorumlusu