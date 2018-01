Türkiye Gazetesi

7 Ocak Pazar günü Sarıyer Spor Kulübü’nde Gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul’da seçilen Saffet Akkoyun başkanlığındaki yönetim kurulu ilk toplantısını yaptı.

Yapılan ilk toplantıda yönetim kurulundaki görev dağılımı şu şekilde oluştu:

Saffet Akkoyun - Yönetim Kurulu Başkanı

Ferhat Göçer - Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Atilla Günorta - As Başkan (Tesis, Sosyal ve Proje Geliştirme)

Ünal Kaya - As Başkan (İdari)

Ahmet Derviş - As Başkan (Mali)

Hüseyin Kızıltuğ - Genel Sekreter

Ali Büyükasar - Basın Sorumlusu

Mustafa Sahlepcioğlu - Genel Kaptan

Arif Odabaşı - Sayman

Zafer Öztürk - Federasyon Temsilcisi

Cem Aydın - Sağlık İşleri Sorumlusu

İsmail Geçim - Amatör Şube ve Altyapı Sorumlusu

Oğün Kargın - İl Spor Müdürlüğü Temsilciliği

Erol Sucu - Dış İlişkiler Sorumlusu

Sinan Demirci - Taraftar Sorumlusu