Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;



Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Murat İlbak 12.01.2018 tarihi itibariyle, yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiştir. Yönetim Kurulumuz istifa ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi kapsamında, yasal şartları haiz, yeni bir üye seçip ilk genel kurulun onayına sunacaktır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



Murat İlbak kimdir?



1975 yılında İstanbul’da doğdu.



1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi ve StröerGroup’ta iş hayatına atıldı. 2000 yılında Ströer Kentvizyon şirketinde Genel Müdür Yardımcısı görevine atanan İlbak, 2006 yılında şirketin CEO ‘su oldu.



Halen ayn ışirketin Yönetim Kurulu Üyeliği görevini devam ettiren İlbak, aynı zamanda farklı sektörlerdeki pek çok önemli şirketine yönetim kurulunda yer almaktadır.



İlbak Holding, Büyük Baskı Merkezi, People Communication, United People, Portline Medya Pazarlama , Outbox Medya Pazarlama, Asya Maden, MLYapı,Fokus İnşaat&Turizm, İlbak Madencilik ile Galatasaray Mağazacilik ve Sportif AŞ; İlbak’ın halen yönetim kurulu üyeliği görevini yürüttüğü şirketlerden bazılarıdır.



İlbak, evli ve 2 çocuk babasıdır.