Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in devre arasında kamp çalışmalarına devam eden Başakşehir burada Ado Den Haag ile hazırlık maçı yaptı. 4-0 Başakşehir galibiyetiyle biten müsabakanın gollerini 10. dakikada Adebayor (penaltı), 25. dakikada İrfan Can Kahveci, 55. dakikada Hakan Özmert ve 71. dakikada Napoleoni’den (penaltı) kaydetti.