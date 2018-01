Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Antalya kampında basın toplantısı düzenledi, takıma olan inancını dile getirdi. Robin van Persie ve Ozan Tufan’ı kadroda düşünmediği vurgulayan Aykut Hoca, sahaya etki etmediği sürece de kimsenin özeline (Ozan Tufan soruları üzerine) karışmayacağını ifade etti. Kampta oynama ihtimali yüksek grup ile ilk defa bu kadar yan yana geldiklerini vurgulayan Kocaman “Bu gruba inancım sonsuz. Sonuna kadar herhangi bir oyuncu gelmese de yarışın içerisinde olacağız. Grup gücüne inanan birisiyim. Transfer istemiyor değilim ama takımın temel sorunlarını çözmeyi tercih ederim. Önümüzde çok kritik bir 6 hafta var. Gelen oyuncu üst düzey olmalı ve onun maliyeti de 20-25 milyon avro” dedi.



ŞAPKADAN ELMAS ÇIKMAZ!

“İlk yarıyı lider de bitirebilirdik” diyen Kocaman, Eljif Elmas’ın henüz 18 yaşında olduğunu “kurtarıcı” gibi görülmemesi gerektiğini ifade ederek “Şapkadan tavşan çıkaran biri değil. Gelişimini sürdürürse harika bir takım oyuncusu olacak gibi duruyor” dedi. Şampiyonluk öngörüsünü de dile getiren sarı-lacivertlilerin teknik patronu “Bir takımın alıp götürmesi mümkün görünmüyor. 9 takım birbirinden her yerde puan alabilir gibi. 77-79 değil de şampiyonluk 75 puan ve altında olabilir. 51 puanlık yarı maratonda kayıplar olacaktır” ifadesini kullandı.



60-70 SEVİYESİ

Taraftara da seslenen ve “Fenerbahçelilerin şunu bilmesini isterim” diye devam eden Kocaman “Oyunculara uygun roller vermeye çalışıyorum. Herkesi Valbuena ve Giuliano gibi oynatamayız. Önemli olan herkesin kendi rolünü oynaması ve sonrasında arkadaşlarının açıklarını kapatması. Bu takım sahada bir orkestra. Her oyuncu kendi çalgısını çalmalı ancak aynı müzik olmalı. Yoksa kakofoni oluyor. Şu an yapabileceklerinin yüzde 60-70 seviyesindeler. Hayalim 3. bölgede oynayan bir takım. Yapabileceğimiz; yardımlaşma, rolleri dağıtma, fizik gücü” dedi. Kocaman, Emre Belözoğlu ile ilgili kendisine herhangi bir bilgi gelmediğini de söyledi.

GIULIANO'YA YAKIN TAKİP

Brezilya Millî Takımı Teknik Direktörü Tite, 2018 Dünya Kupası öncesinde oyuncuları yakın takibe alıyor, F.Bahçe’nin Brezilyalı yıldızı Giuliano ile Josef’i izlemek için İstanbul’a geliyor. Göztepe maçını tribünden seyredecek olan Tite’nin önceliği Giuliano.

YİĞİTHAN HOLLANDA'YA

Sarı-lacivertlilerde kadroda düşünülmeyen ve tecrübe kazanması adına kulüp bakılan Yiğithan Güveli, yurt dışına gitti. Altyapıdan çıkan defans oyuncusu, Dirk Advocaat’ın çalıştırdığı Sparta Rotterdam’a sezon sonuna kadar kiralık olarak verildi.

RAKİP KUKESİ

İkinci yarıya Antalya’da hazırlanan F.Bahçe’nin devre arası kampı bugün sona erecek. Sarı-lacivertliler kampın son gününde bugün Arnavut ekibi Kukesi ile 20.00’de hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Kafile maç sonu özel uçakla İstanbul’a dönecek.