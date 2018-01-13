Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Cenk Tosun'un yeni takımı Everton, İngiliz devi Tottenham'a konuk oluyor. Rekor bir ücretle Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un oynayıp oynamayacağı ise merak konusu.3 Lig'de 41 puanla 5. sırada bulunan Tottenham, 27 puanla 9. sırada bulunan Everton'ı konuk ediyor. TSİ 20:30'da başlayacak olan Tottenham Everton maçı S Sports ekranlarından naklen yayınlanacak. Tottenham Everton maçının şifresiz canlı takibi ise turkiyegazetesi.com.tr adresinde. Tottenham Everton maçını şifresiz canlı veren kanallar haberimizde. İşte detaylar...

TOTTENHAM EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Cenk Tosun’un Everton formasını ilk defa giyeceği Tottenham maçı 12 Ocak Cumartesi saat 20:30 S Sport ekranlarında canlı izlenebilecek.

Türkiye’nin Premier spor kanalı S Sport Digitürk 85. Kanal, D-Smart 78. Kanal, Turkcell TV+ 77. Kanal ve Tivibu 74. Kanal’dan izlenebilir.

CENK TOSUN HIRSLANDI!

Teknik direktör Sam Allardyce'ın Tottenham Hotspur maçının kadrosuna aldığı millî golcü, takım arkadaşlarıyla idmana çıktı. Kulüpten yapılan idman görüntülerinde Cenk Tosun'un hırslı çalışması dikkat çekti.

Bu sezon Premier League'de gol yollarında sıkıntılar yaşayan Everton'da Menajer Sam Allardyce'ın Cenk'e zorlu mücadelede şans vermesi bekleniyor.

EVERTON 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR!

Premier Lig'de bu sezon 22 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Cenk Tosun'un yeni takımı 27 puan topladı ve 9. sırada yer alıyor. Liverpool ekibi son 4 maçından galibiyet çıkartamadı.

Tottenham Premier Lig'de çıktığı 22 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 5. sırada bulunuyor. Harry Kane'in takımı 41 puan topladı. Kane 27 maçta attığı 26 golle takımını sırtlayan isim oldu.

CENK TOSUN: "BENİM ADIMA TRANSFER VE YENİ DENEYİM İÇİN DOĞRU ZAMANDI"

Her iki ayağını kullanabildiğini aktaran 26 yaşındaki futbolcu, "Ceza alanında çok iyi ve tehlikeli bir forvetim. Buna inanıyorum. Eğer ceza alanında şans bulursam genellikle gol atarım. İngiltere için önemli özelliklerimden biri de güçlü olmam. Gol atmak için hazırım. Çok kaliteli bir kadroya sahibiz." değerlendirmesinde bulundu. Beşiktaş'ın hayatında çok büyük bir yere sahip olduğunu vurgulayan Cenk Tosun, "UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih maçları çok önemli ve herkes o karşılaşmaları izleyecek. Fakat benim adıma transfer ve yeni deneyim için doğru zamandı. Everton gibi bir takıma gelmek benim için büyük mutluluk kaynağı." şeklinde görüş belirtti. Everton, Premier Lig'in 23. haftasında 13 Ocak Cumartesi günü Tottenham ile Wembley Stadı'nda karşılaşacak.