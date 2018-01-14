Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe ligin ikinci yarısına başlamadan önce hazırlık maçıyla sezonu açmak istiyor. Fenerbahçe ile Arnavutluk ekibi Kukesi Antalya'da hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 2-2 biten Fenerbahçe Kukesi maçı özeti ve golleri için haberimize göz atabilirsiniz. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de iki şok!

Süper Lig'de ikinci ayrı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe'de Fernandao ve Josef de Souza sakatlandı. Brezilyalı oyuncular idmanı yarım bıraktılar. İki Brezilyalı'nın sakatlanmasıyla takımdaki sakat oyuncu sayısı 6'ya çıktı.

Kukesi'yi yakından tanıyalım...

Fenerbahçe'nin hazırlık maçında rakibi olacak Kukesi Arnavutluk Süper Lig'inde mücadele ediyor. Kukesi 10 takımın mücadele ettiği Arnavutluk Ligi'nde ilk yarıyı 25 puanla 4. sırada tamamladı. Arnavut ekibinin teknik direktörlüğünü Hasan Lika yapıyor. Kadrosunda tanıdık isim olmayan Kukesi'de Elis Bakaj 17 maçta attığı 9 golle takımın en dikkat çeken ismi konumunda...

İŞTE FENERBAHÇE'NİN SON 5 MAÇI

SSL 08.12 Bursaspor 0 - 1 Fenerbahçe

TÜK 13.12 Adana Demir 1 - 4 Fenerbahçe

SSL 18.12 Fenerbahçe 2 - 0 Karabükspor

SSL 23.12 Konyaspor 1 - 1 Fenerbahçe

TÜK 27.12 Fenerbahçe 2 - 0 İstanbulspor

Arnavut Ligi'nde 4. sırada olan Kukesi'nin son 5 maçı ise şöyle

ARNK 13.12 Kukesi 5 - 1 Erzeni

ARNV 17.12 Teuta 1 - 2 Kukesi

ARNV 22.12 Kukesi 1 - 2 Luftetari

HAZ 08.01 Kayserispor 1 - 2 Kukesi

HAZ 10.01 Bursaspor 1 - 2 Kukesi

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Erten, Yiğithan, Neustadter, Isla, Serhat, Mehmet Topal, Oğuz, Valbuena, Samed, Soldado, Alper Potuk