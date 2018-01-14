Fenerbahçe ligin ikinci yarısına başlamadan önce hazırlık maçıyla sezonu açmak istiyor. Fenerbahçe ile Arnavutluk ekibi Kukesi Antalya'da hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 2-2 biten Fenerbahçe Kukesi maçı özeti ve golleri için haberimize göz atabilirsiniz. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de iki şok!
Süper Lig'de ikinci ayrı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe'de Fernandao ve Josef de Souza sakatlandı. Brezilyalı oyuncular idmanı yarım bıraktılar. İki Brezilyalı'nın sakatlanmasıyla takımdaki sakat oyuncu sayısı 6'ya çıktı.
Kukesi'yi yakından tanıyalım...
Fenerbahçe'nin hazırlık maçında rakibi olacak Kukesi Arnavutluk Süper Lig'inde mücadele ediyor. Kukesi 10 takımın mücadele ettiği Arnavutluk Ligi'nde ilk yarıyı 25 puanla 4. sırada tamamladı. Arnavut ekibinin teknik direktörlüğünü Hasan Lika yapıyor. Kadrosunda tanıdık isim olmayan Kukesi'de Elis Bakaj 17 maçta attığı 9 golle takımın en dikkat çeken ismi konumunda...
İŞTE FENERBAHÇE'NİN SON 5 MAÇI
SSL 08.12 Bursaspor 0 - 1 Fenerbahçe
TÜK 13.12 Adana Demir 1 - 4 Fenerbahçe
SSL 18.12 Fenerbahçe 2 - 0 Karabükspor
SSL 23.12 Konyaspor 1 - 1 Fenerbahçe
TÜK 27.12 Fenerbahçe 2 - 0 İstanbulspor
Arnavut Ligi'nde 4. sırada olan Kukesi'nin son 5 maçı ise şöyle
ARNK 13.12 Kukesi 5 - 1 Erzeni
ARNV 17.12 Teuta 1 - 2 Kukesi
ARNV 22.12 Kukesi 1 - 2 Luftetari
HAZ 08.01 Kayserispor 1 - 2 Kukesi
HAZ 10.01 Bursaspor 1 - 2 Kukesi
Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Erten, Yiğithan, Neustadter, Isla, Serhat, Mehmet Topal, Oğuz, Valbuena, Samed, Soldado, Alper Potuk