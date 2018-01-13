Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muharrem Usta, yaptığı açıklamada, Burak Yılmaz ile ilgili hiçbir sorun bulunmadığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Aslanlar gibi işimize devam ediyoruz. Burak gibi bir golcüye çok transfer teklifi gelir. Bu durum gurur vericidir. Ancak Burak ile çıktığımız ve yürüyeceğimiz yol var. Herkesin gönlü rahat olsun. Burak ait olduğu yerde ve çok mutludur. Kimse fırsatçılık yapmasın, Burak Türkiye'nin bir numara golcüsüdür."