Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkemizin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde spor tesislerine büyük bir yatırım yaptığını ifade eden Bak, “Dünyada spora en fazla yatırım yapan ülkelerin başındayız. Şu anda tamamlanmış 14 stadımız ve devam eden 6 stadımızın yaş ortalaması 1,7’dir. Almanya’nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na adaylığına baktığımızda Almanya’nın statlarının yaş ortalaması 30-40. Türkiye gerçek bir spor ülkesi ve Euro 2024 şansımız oldukça fazla” dedi.