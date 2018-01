Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’un golcüsü Burak Yılmaz, Çin’den kendisine 15 milyon avroluk teklif geldiğini doğruladı. Antalya kampında konakladıkları otelde düzenlenen basın toplantısında soruları cevaplayan yıldız oyuncu, ayrılma gibi bir niyetinin olmadığını söyledi. Kendisine Trabzonspor’a gelmeden önce de teklifler geldiğini belirten Yılmaz, “Şu anda da var. Transfer teklifi olunca ayrılma ihtimali de oluyor. Bunları göz önünde bulundurmak gerekiyor. Eğer bir oyuncuya transfer teklifi geliyorsa, bazı şeyler de kafasında netleşmemişse ayrılma ihtimali de ortaya çıkıyor. Önümüzdeki günler ne gösterir bilmiyorum. Transferin oluşması için bazı şeylerin oturması gerekiyor. Ya da burada kalmam için bazı şeylerin oturması gerekiyor ama Trabzonspor’a gitmek için gelmedim. Ben Konyaspor maçında sahada olacağım. Bence bu Burak’ı konuşmalıyız” dedi.



“Karabük’e üzüldüm”

Çok talihsiz bir sakatlık yaşadığını kaydeden Burak Yılmaz, “Sahadan dolayı zemine takıldım. Çapraz bağlarım kopabilirdi. Verilmiş sadakamız varmış ki çok şükür ucuz atlattık. Allah’ın izni ile Atiker Konya deplasmanında sahada olacağım. Yetişmek için her şeyi yapıyorum. Takımımızın dışında akşam sahada çalışacağım. Allah’tan bir mani olmazsa Konya deplasmanında oynayacağım” diye konuştu. Takımın performansını da değerlendiren Burak, “Kardemir Karabükspor maçına kadar gözle görünür bir gelişim vardı. Karabük maçındaki puan kaybına üzülüyorum. O maçı alsaydık daha farklı olabilecekti. Önce kupa sonra lig maçımız var. Şu an için her şeyin iyi gittiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Yolumuz var

Burak Yılmaz’ın basın toplantısında “Ciddi teklifler var” demesi ve ayrılık iddialarının gündeme gelmesiyle ilgili Başkan Muharrem Usta açıklama yaptı: Burak’la birlikte çıktığımız ve yürüyeceğimiz bir yol var. Hiçbir sorun yok. Aslanlar gibi işimize devam edeceğiz. Herkesin gönlü rahat olsun. Burak ait olduğu yerdedir ve mutludur. Kimse fırsatçılık yapmasın. Burak Yılmaz, Türkiye’nin bir numaralı golcüsüdür.

Gomis’e güven gelmiş

Gol krallığındaki rakiplerinden Galatasaraylı Gomis’in, “Krallık yarışındaki diğer oyuncuların takımında şampiyon olma gibi bir hedefi var mı orası tartışılır” sözlerini değerlendiren Burak Yılmaz, “Fatih Hoca’nın gelişiyle kendisine de güven gelmiş herhalde” yorumunda bulundu.



Gençleri yormayalım

Genç oyuncular Abdülkadir Ömür ile Yusuf Yazıcı’ya transfer teklifi olmadığını açıklayan Burak, “Onlar Trabzonspor’da hem yarışıyor hem de gelişiyorlar. Gereksiz yere onları zorlamayalım. Kendilerini Trabzonspor’a adamış durumdalar” dedi.



Tosun gurur verdi

Burak Yılmaz, Cenk Tosun’un Everton’a transferinin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, “Cenk’in gelişen ve yetinmeyen bir oyuncu olduğunu biliyorum. Burada da çok önemli genç oyuncular var. Onların da önünü açacaktır” diye konuştu.

Arda'ya çok sevindim

Burak Yılmaz, Arda Turan’ın Başakşehir işi resmîleşmeden önce yaptığı konuşmada şunları söyledi: Arda’nın Türkiye’ye gelişi ile alakalı çok mutluyum. Başakşehir’i tebrik etmek istiyorum. Göksel Başkanımıza teşekkür ediyorum. Arda’yı kulübüne kazandırmak çok kolay bir şey değil. Türkiye’ye gelmesini ve tekrar kendisini hatırlatmasını istiyorum. Çünkü onu çok özledik. Oynamayan bir Arda’nın Türk futbolunu temsil etmesi bizi ilgilendirmez. Oynasa tabii ki orada kalsın. O nedenle Arda’nın buraya gelişinden çok mutluyum.