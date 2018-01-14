Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ve beklenen oldu. Yılın transferi gerçekleşti. Medipol Başakşehir’in 2,5 yıllık kiralama anlaşması yaparak Barcelona’dan transfer ettiği Arda Turan dün akşam saatlerinde İstanbul’a geldi. Yıldız oyuncu, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mesut Altan ile özel uçakla İspanya’dan Atatürk Havalimanı’na indi. Arda’ya havalimanı çıkışında iki taraftar çiçek ve atkı verdi. Arda ayağının tozuyla, “Sadece kısa vadeli hedefler için değil, uzun vadeli hedefler için de geldim. Umarım en güzel başarılara, şampiyonluğa birlikte ulaşırız” derken, “Bana bu fırsatı verdikleri için öncelikle başkanımız Göksel Gümüşdağ’a ve teknik direktörümüz Abdullah Avcı’ya teşekkür ediyorum. Yeniden sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir şekilde, böyle bir organizasyonun içinde futbol oynayacağım için çok mutluyum” ifadelerini kullandı. Daha önce, “G.Saray’dan başka takıma dönmem” diyen futbolcu şimdi eski takımına ve Fatih Terim’e karşı şampiyonluk mücadelesi verecek.