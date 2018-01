Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Antalya’da Fenerbahçe için “şampiyonluk ateşi” önceki gece yandı. Hedef 1 milyon üye projesi kapsamında düzenlenen gecede ortak ses ve ortak düşünce “şampiyonluk”tu. “Ömrünü Fenerbahçe’ye adayan Büyük Başkan” sloganları altında konuşma yapan Başkan Aziz Yıldırım “Fenerbahçe bir spor kulübüdür ve 9 branşta faaliyette bulunmaktadır. Bütün branşlardaki şampiyonluğu da en az futbol takımının şampiyonluğu kadar değerlidir” dedi. Daha sonra sahneye çıkan teknik direktör Aykut Kocaman da “2010-11’de Antalya’da nasıl karşılandığımızı, hangi şartlarda geldiğimizi hayatım boyunca unutmayacağım. Hem şahsım, hem de takımım adına hâlâ müteşekkirim. Burada çok net gözüken mükemmel ve olağanüstü bir ateş var. Uzun zamandır görmediğimiz bir ateş var. Bu güce başta başkan olmak üzere hepimizin çok büyük ihtiyacı var. Bizim grubumuzda, ben şahsım adına söz veriyorum. Şampiyonluk için son ana kadar, her yerde, her şekilde son ana kadar savaşacağız” dedi.



VALBUENA'NIN GURURU

Kaptan Volkan Demirel de ise bu desteği her ortamda beklediklerini vurgulayarak “Bu desteğiniz bize büyük güç veriyor. Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacağız“ ifadesini kullandı. Fransız oyuncu Valbuena da “Bu sezon boyunca siz taraftarlarımıza her zaman ihtiyacımız olacak. Hedeflerimize ulaşmak ve şampiyon olmak için her şeyi yapacağız. Böyle taraftarlara sahip olduğumuz için şanslıyız ve büyük gurur duyuyorum. Tek istedğimiz sezon sonunda şampiyon olmak ve şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız ve sahada terimizin son damlasına kadar savaşacağız” diye konuştu.

KOCAMAN'IN YÜZÜ GÜLÜYOR

Antalya kampında gözle görülen ve teknik ekibi memnun eden bir Fernandao gerçeği vardı. Uzun bir sakatlık döneminin ardından takıma dönen Brezilyalı fit görüntüsü ve hırsıyla forma savaşında “Ben de varım” dedi. Soldado ve Janssen’e ciddi rakip olacağının sinyalini verdi. Bir anda elinde üç tane golcü alternatifinin olması teknik direktör Aykut Kocaman’ı sevindirdi.

VOLKAN BİLDİĞİNİZ GİBİ

Maçın son bölümünde F.Bahçe lehine verilen penaltıya Kukesi futbolcuları itiraz etti. Tepkiler artınca saha içi ve dışı karıştı. Yedek kulübesinde bulunan Volkan Demirel rakip yedek kulübesinin üzerine yürüdü. Volkan rakip takımın bir görevlisini iterek düşürürken olaylar güçlükle yatıştırıldı.

YİĞİTHAN SÜRPRİZİ

Fenerbahçe’nin sezon sonuna kadar Hollanda’nın Sparta Rotterdam takımına kiraladığı Yiğithan Güveli, Kukesi maçına 11’de çıktı. Genç stoperin vize işlemleri yetişmediği için henüz gidemediği belirtildi. 1500 taraftarın izlediği maçı Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler de takip etti.