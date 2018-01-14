Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş ara transfer döneminde Domagoj Vida’nın ardından kadrosuna Cyle Larin takviyesini de yaptı. Sessiz sedasız İstanbul’a getirilen Kanadalı golcü dün sağlık kontrolünden geçirildi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın yürüttüğü görüşmeler sonrasında MLS yönetimi ile 1,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlandı. Ayrıca sözleşmeye bir sonraki satıştan kâr payı maddesi eklendi. Kanadalı oyuncunun Beşiktaş’tan kazanacağı ücret ise Cenk Tosun’un Beşiktaş’tan aldığı para ile aynı olacak: 1,6 milyon avro... Orlando City’de yılda 163 bin avro kazanan Larin’in, Beşiktaş’a gelince artan yıllık kazancı ise dudak uçuklatacak türden: yüzde 980... Camiada Larin transferine geleceğe yönelik bir yatırım olması sebebiyle sıcak bakanlar kadar, henüz Avrupa tecrübesi olmayan genç bir oyuncuya Cenk Tosun kadar ücret verilmesini eleştirenler de var.



Ba’dan gollü mesaj

Öte yandan Beşiktaş golcü transferini Larin ile bitirmiş değil. Başkan Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş yaptıkları görüşme sonunda takıma Şampiyonlar Ligi’nde de katkı sağlayacak tecrübeli bir oyuncuyu kazandırma kararı alındı. Listenin ilk sırasında Demba Ba yer alıyor. 32 yaşındaki yıldızın sağlam çıkan sağlık raporunun ardından yöneticiler devreye girmişti. Demba Ba’ya yarım sezon için ücret vermek istemeyen yöneticiler, sonraki sezon ise maç başı para teklif etmişlerdi. Düşünmek için süre isteyen Senegallinin dünkü hazırlık maçındaki performansı ise yönetime mesaj niteliğindeydi. Çin’in Shenhua ekibinde forma giyen yıldız oyuncunun, takımının 2-1 mağlup olduğu maçta ceza sahası dışından sol ayağıyla gönderdiği füze ağları buldu. Uzun süren sakatlığından sonra çıktığı maçta fileleri sarsan Demba Ba böylelikle hazır olduğunu gösterdi.