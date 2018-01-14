Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medipol Başakşehir’in Barcelona’dan kadrosuna katmak için dün İstanbul’a getirdiği Arda Turan bugün sağlık kontrolünden geçti. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’ne gelen Arda Turan’a, kan tetkiklerinin ardından uzman doktorlar tarafından iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi ve kardiyoloji muayeneleri yapıldı.