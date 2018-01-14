Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, eski oyuncusu Gheorghe Hagi'nin yönettiği Romanya 1. Ligi'nin son şampiyonu Viitorul Constanta ile karşı karşıya geliyor. Fatih Terim'in başında olduğu Galatasaray ile Hagi'nin başkanlığını ve teknik direktörlüğünü yaptığı Viitorul Constanta bugün saat 17.00'de hazırlık maçında Antalya'da karşı karşıya geliyor. Mücadele GS TV ekranlarından naklen yayınlanıyor. Öte yandan Galatasaray Viitorul maçının canlı skor takibi turkiyegazetesi.com.tr adresinde. İşte detaylar...

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Galatasaray-Viitorul maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kamp çalışmalarının sürdürüldüğü Sueno Hotels Deluxe Belek’e ait tesislerde seyircisiz olarak gerçekleşecek mücadele, 14 Ocak Pazar günü saat 17.00’de başladı. Mücale GSTV'den canlı yayınlanıyor. Detaylar turkiyegazetesi.com.tr'de.

Süper Lig'de ilk yarıyı 2. sırada tamamlayan Galatasaray çıktığı 17 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Fatih Terim'in öğrencileri ilk yarı itibari ile 35 puan topladı.

Romanya Ligi'nde geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Viitorul Constanta ilk yarıyı 6. sırada tamamladı. Hagi'nin öğrencileri 22 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Kamp çalışmalarını takip etmek üzere akredite olmayan medya mensuplarının 13 Ocak Cuma günü saat 13.00’e kadar gsmedia@galatasaray.org adresine gerekli bilgileri göndererek akreditasyon işlemlerini tamamlamaları rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

Dursun Özbek kampta

Antalya kampı devam eden Galatasaray’da çalışmalar sürüyor. Dün akşam basına kapalı yapılan antrenman, Fatih Terim idaresinde gerçekleşti.

Galatasaray Sportif AŞ’ye atanan Serdar Güzelaydın, Başkan Dursun Özbek ile beraber Antalya kampına katıldı. Güzelaydın ile Özbek, akşam antrenmanını da seyretti.

Öte yandan Galatasaray teknik ekibi, basın mensupları ile yaptığı maçı 14-5 kazandı.