Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Daha önce prensip anlaşmasına vardığımız Moussa Sow kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeyi imzalayacak. İmza töreni 15 Ocak 2018 Pazartesi günü saat 14.00'de Özlüce Tesislerimizde taraftarlarımıza açık olarak gerçekleşecek.”