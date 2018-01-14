Salon: Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir
Hakemler: Zafer Yılmaz xxx, Alper Özgök xxx, Kerem Baki xxx
Muratbey Uşak: Solomon xxx 18, Hamilton xxx 17, Şafak Edge xxx 16, Calloway xxx 8, Tayfun Erülkü xxx 6, Carmichael xxx 15, Miles x 2, Miller xxx 16, Yiğit Özovalı x, Süleyman Yavaş x 2
Başantrenör: Aziz Bekir
Trabzonspor: Burak Eşlik x 2, Heslip xxx 14, Vasiliuskas xxx 14, Harris xx 7, Eldridge x 4, Alper Saruhan x, Obekpa xx 8, Green xxx 22, Ozan Odabaşı x, Bora Paçun xx
Başantrenör: Ozan Bulkaz
1. Periyot: 22-19 (Muratbey Uşak lehine)
Devre: 52-36 (Muratbey Uşak lehine)
3. Periyot: 76-58 (Murtbey Uşak lehine)