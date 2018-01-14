Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dortmund Wolfsburg maçı kaç kaç, Dortmund Wolsfurg maçı kaç kaç bitti, Aubameyang neden kadro dışı kaldı sorularına bu başlıkta cevap vermeye çalıştık. Bundesliga'da Dortmund ile VfL Wolsburg karşı karşıya geldi. Geceye maça dakikalar kala alınan karar ile Aubameyang damga vurdu.

DORTMUND WOLFSBURG MAÇI KAÇ KAÇ?

Almanya Bundesliga'nın 18. haftasının kapanış maçında Borussia Dortmund, Signal Iduna Park'ta Wolfsburg'u ağırladı. Sahaya eksiklerle çıkan Dortmund, sahasında Wolfsburg'a gol atamadı ve mücadele 0-0 sonuçlandı.

AUBAMEYANG KADRO DIŞI KALDI

Maça dakikalar kala Aubameyang'ı kadro dışı bıraktıklarını açıklayarak taraftarı şoke eden Dortmund, Wolfsburg karşısında da etkili bir performans ortaya koyamadı. Aubameyang'ın kadro dışı kalmasının dışında Guerreiro, Maximilian Philipp, Pulisic ve Schmelzer gibi yıldız oyuncularından da sakat olduğu için yararlanamayan Dortmund'da 18 yaşındaki Isak, 2. maçına, 17. yaşındaki Sancho ise ilk Bundesliga maçına çıktı.

MİLLÎ YILDIZLAR DA SAHADAYDI

Golsüz biten maçta Dortmund forması giyen Milli futbolcular Ömer Toprak 90, Nuri Şahin ise 12 dakika sahada kaldı. Wolfsburg'un Türk yıldızı Yunus Mallı ise 90 dakika forma giydi.

DORTMUNDA KAÇINCI, WOLFSBURG KAÇINCI?

Bu sonucun ardından Dortmund, puanını 29 yaptı ve 4. sırada kaldı. Wolfsburg ise 20 puanla 14. sırada yer aldı.