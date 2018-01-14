Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Açık (Roland Garros), Wimbledon ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Avustralya Açık, bu yıl 15-28 Ocak tarihlerinde 106. kez organize edilecek.

2018 Avustralya Açık'ta toplam 55 milyon Avustralya doları (yaklaşık 163 milyon lira) ödül dağıtılacak. Turnuvanın, 27 Ocak'ta yapılacak tek kadınlar ve 28 Ocak'ta oynanacak tek erkekler finalini kazananlara ise 4 milyon Avustralya doları (yaklaşık 12 milyon lira) para ödülü verilecek.

36 yaşındaki Federer zirveyi hedefliyor

Sakatlıktan döndüğü 2017'de Avustralya Açık ve Wimbledon'ın yanında 3 de Masters turnuvası kazanarak adeta yeniden doğan erkeklerin 2 numaralı seribaşı Roger Federer, 4 Kasım 2012'den bu yana ilk defa dünya sıralamasının zirvesine yerleşebilir.

Avustralya Açık'taki 6, kariyerindeki 20'nci grand slam şampiyonluğunu kovalayan 36 yaşındaki Federer, bunu başarırsa 33 yaşla Andre Agassi'ye ait açık dönemde dünya 1 numarası olan en yaşlı erkek tenisçi unvanını alacak.

İsviçreli sporcu, klasmanda liderlik koltuğuna oturabilmek için geçen yıl şampiyon olduğu Avustralya'da unvanını koruyup 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal'ın 4. turdan ötesine geçememesini bekleyecek.

Nadal, amcası olmadan ilk sezonuna başlıyor

Sakatlık sorunları yaşadığı 2015 ve 2016 sonrası geçen yıl Roland Garros ve ABD Açık'ı kazanarak yeniden dünya 1 numarası olan Rafael Nadal, kariyeri için yeni bir sınavla karşı karşıya.

Kariyerinin başından bu yana antrenörlüğünü yapan amcası Toni olmadan ilk sezonunu oynayacak Nadal, buradaki 2'nci, kariyerindeki 17'nci grand slam zaferi için korta çıkacak.

Sakatlıktan dönen Djokovic, Avustralya'nın kralı olmak istiyor

Üçüncü turda elendiği 2016 Wimbledon'dan beri formsuz görünen ve sağ dirseğinden sakatlanarak çekilmek zorunda kaldığı 2017 Wimbledon çeyrek finalinden itibaren 6 ay kortlardan uzak kalan Novak Djokovic, Avustralya Açık tarihine geçmenin peşinde.

2016'nın kasım ayında dünya 1 numarası unvanını da Andy Murray'e kaptıran Sırp tenisçi, 7. şampiyonluğunu elde etmesi durumunda Roy Emerson'ı geçerek, tek başına Avustralya Açık'ı teklerde en fazla kazanan erkek tenisçi olacak.

Kadınlarda şampiyonluk çok bilinmeyenli denklem

Doğum sonrası grand slam oynayacak seviyeye gelemediği için unvanını koruyamayacak ABD'li Serena Williams'ın yokluğunda, tek kadınlar şampiyonunu kestirmek oldukça güç.

Kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasına 1 numaralı seribaşı olarak katılacak Simona Halep, ilk grand slam şampiyonluğunu istiyor. Kurada şansı yaver gitmeyen Halep, 2. tura çıkarsa Eugenie Bouchard-Oceane Dodin eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

3. turda Petra Kvitova, 4. turda ise Elena Vesnina ile eşleşme olasılığı yüksek Halep'in, çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri arasında 6 numaralı seribaşı Karolina Pliskova ve 9 numaralı seribaşı Johanna Konta bulunuyor.

Murray turnuvada yok

Tek erkeklerde 5 kez final oynayan Andy Murray ve dünya 24 numarası Kei Nishikori, sakatlıkları nedeniyle Avustralya Açık'a katılamayacak.

Kadınlarda ise Svetlana Kuznetsova sakatlığı, Serena Williams, doğum sonrası formunu yakalayamadığı, Viktoria Azarenka ise ailevi sebeplerden ötürü turnuvayı kaçıracak.

Kortun özellikleri

Merkez kort olma özelliğini taşıyan Rod Laver Arena, ismini, 4 grand slamde de mutlu sona ulaşan ve Avustralya Açık'ı 3 kez (1960, 1962, 1969) kazanan 78 yaşındaki tenis efsanesi Rodney George Laver'dan alıyor.

Rod Laver Arena, 14 bin 820 kişilik kapasitesine rağmen grand slam müsabakalarının oynandığı merkez kortlar arasındaki en düşük kapasiteli kort. ABD Açık'ın önemli karşılaşmalarına sahne olan Arthur Ashe, 23 bin 771 kapasitesiyle ilk sıranın sahibi. Grand slamlerin en yüksek kapasiteli kortları sıralamasında Arthur Ashe'i, kendine has kurallarıyla dikkati çeken Wimbledon'ın 15 bin seyirci kapasiteli merkez kortu ve Roland Garros'un finallerine ev sahipliği yapan 14 bin 840 seyirci kapasiteli Philippe Chatrier takip ediyor.

2008 yılından beri turnuvanın oynandığı zemin olan "plexicushion"ın, ABD Açık'ın 1978'den bu yana kullandığı, asfalt veya beton bir zemin üstüne akrilik, lastik ve silikondan oluşan katmanların yerleştirilmesiyle elde edilen "DecoTurf" ismindeki zeminin taklidi olduğu iddiasıyla organizasyon komitesi eleştiriliyor.

Başka sert kortlara nazaran daha ince bir üst tabakadan oluşan "plexicushion" zeminde toplar, diğer sert zeminlere göre yerden daha az yükseliyor.

Topların daha istikrarlı ve tahmin edilebilir biçimde sektiği zemin, toprak korttan hızlı, çim korttan ise yavaş olmasıyla biliniyor.