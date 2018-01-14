Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Deplasman maçlarındaki üst üste 11'inci galibiyetini alan Warriors'ta all-star Stephen Curry sakatlığı nedeniyle forma giyemezken, Kevin Durant 26 sayı, 6 ribaunt ve 6 asist, Draymond Green 21 sayı, 10 ribaunt ve 7 asist, Klay Thompson ise 12 sayı ile takımın skor yükünü çekti.

Sezonun 19'uncu mağlubiyetini alan Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 23 sayı, 7 ribaunt ve 4 asist, Eric Bledsoe 21 sayı, 4 ribaunt, 4 top çalma ve 3 asist, Malcolm Brogdon 17 sayı kaydetti.

Cavaliers kötü gidişatı durduramıyor

Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Indiana Pacers, ilk periyodunu 22 sayı geride kapattığı karşılaşmada ağırladığı Cleveland Cavaliers'ı 97-95 mağlup etti.

Bu sezon 22'nci kez kazanan Pacers'ta Darren Collison 22, Victor Oladipo 19 sayıyla takımın en skorerleri olurken, Lance Stephenson 16 sayı ve 11 ribaunt, Domantas Sabonis ise 12 sayı ve 15 ribaunt ile "double-double" yaptı.

Üst üste 3'üncü kez sahadan mağlup ayrılan Cavaliers'ta LeBron James 27 sayı, 11 asist ve 8 ribaunt, Kevin Love 21 sayı ve 10 ribaunt, milli basketbolcu Cedi Osman ise 17 dakikada 8 sayı, 5 ribaunt ve 2 top çalmayla oynadı.

Nets deplasmanda kazandı

Philips Arena'da oynanan mücadelede konuk ekip Brooklyn Nets, son periyottaki üstün performansının yardımıyla Atlanta Hawks'ı 110-105 yendi.

Sezonun 16'ncı galibiyetini alan Nets'te Spencer Dinwiddie 20 sayı, 10 asist ve 9 ribaunt ile "triple-double" yapmaya çok yaklaştı. Jahlil Okafor 17, Rondae Hollis-Jefferson 14 sayı ile skora destek verdi.

Bu sezon 31'inci kez kaybederek ligin son sırasında yer alan Hawks'ta Dennis Schroder 34 sayı ve 7 asist, Kent Bazemore 16 sayı ile oynadı. Milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 27 dakika süre aldığı mücadeleyi 6 sayı, 5 ribaunt ve 1 asistle tamamladı.