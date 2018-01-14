Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geride kalan haftada Olympiakos'un averajla önünde bulunan CSKA Moskova, Yunan ekibinin deplasmanda Baskonia'ya 86-54 yenilmesi sonrası, İtalya'nın AX Armani Exchange Olimpia Milan takımını rakip sahada 107-81 mağlup ederek zirvenin tek başına sahibi oldu.

Organizasyonda mücadele veren Türk ekiplerinden Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Valencia'yı 80-67 yenerek 5. sıradaki yerini korurken, Anadolu Efes ise sahasında Kızılyıldız MTS'ye 104-95 üstünlük sağlayarak 15.'liğe yükseldi.

Sonuçlar

Panathinaikos Superfoods-Barcelona Lassa: 84-75

Maccabi FOX-Brose Bamberg: 90-88

AX Armani Exchange Olimpia Milan-CSKA Moskova: 81-107

Valencia-Fenerbahçe Doğuş: 67-80

Khimki-Real Madrid: 78-95

Anadolu Efes-Kızılyıldız MTS: 104-95

Zalgiris Kaunas-Unicaja Malaga: 79-77

Baskonia-Olympiakos: 86-54