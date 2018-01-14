Geride kalan haftada Olympiakos'un averajla önünde bulunan CSKA Moskova, Yunan ekibinin deplasmanda Baskonia'ya 86-54 yenilmesi sonrası, İtalya'nın AX Armani Exchange Olimpia Milan takımını rakip sahada 107-81 mağlup ederek zirvenin tek başına sahibi oldu.
Organizasyonda mücadele veren Türk ekiplerinden Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Valencia'yı 80-67 yenerek 5. sıradaki yerini korurken, Anadolu Efes ise sahasında Kızılyıldız MTS'ye 104-95 üstünlük sağlayarak 15.'liğe yükseldi.
Sonuçlar
Panathinaikos Superfoods-Barcelona Lassa: 84-75
Maccabi FOX-Brose Bamberg: 90-88
AX Armani Exchange Olimpia Milan-CSKA Moskova: 81-107
Valencia-Fenerbahçe Doğuş: 67-80
Khimki-Real Madrid: 78-95
Anadolu Efes-Kızılyıldız MTS: 104-95
Zalgiris Kaunas-Unicaja Malaga: 79-77
Baskonia-Olympiakos: 86-54